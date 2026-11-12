Le secret du maquillage lumineux de Nicole Kidman révélé par Gucci Westman

Gucci Westman dévoile l'astuce de Nicole Kidman pour le gala LACMA : inverser l'ordre d'application de l'enlumineur et du fond de teint pour un éclat naturel.

Lors du Gala LACMA Art+Film 2026 qui s'est tenu le 7 novembre à Los Angeles, Nicole Kidman a captivé l'attention par son éclat naturel. L'actrice australienne, vêtue d'une robe Chanel en tulle aux tons délicats, a opté pour un maquillage frais mettant en valeur une peau lumineuse. Cette mise en beauté, signée par sa maquilleuse attitrée Gucci Westman, repose sur une astuce technique simple mais efficace.

Inversion des étapes du maquillage

Gucci Westman a révélé que le secret réside dans l'ordre d'application des produits, contrairement à la méthode traditionnelle. Habituellement, l'enlumineur est posé sur le fond de teint pour créer un reflet superficiel. Cette fois, la maquilleuse a appliqué le highlighter avant le produit de teint, permettant à la lumière de se diffuser à travers la base.

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Cette approche inverse crée un éclat subtil qui semble émaner de l'intérieur de la peau. Elle évite l'effet brillant excessif tout en conservant l'intensité lumineuse recherchée. Le résultat final est une apparence naturelle, loin des maquillages de tapis rouge souvent trop chargés.

Produits et inspiration artistique

L'inspiration de Gucci Westman provient de la robe de Nicole Kidman, dont les couleurs évoquent les ballerines peintes par Edgar Degas. Pour réaliser ce look aérien, la maquilleuse a utilisé le Luminizing Face Enhancer de Clé de Peau Beauté, teinte Golden Galaxy. Ce produit a été appliqué spécifiquement sur le haut des pommettes.

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Ensuite, elle a superposé le Radiant Fluid Foundation Matte de la même marque. Cette combinaison de produits permet de créer des nuances rosées douces et une peau éclatante sans effet de masque. L'objectif était d'obtenir juste ce qu'il faut de lumière pour compléter l'ensemble vestimentaire.

Préparation et application de la peau

La préparation cutanée joue un rôle essentiel dans ce résultat. Gucci Westman a utilisé plusieurs soins Clé de Peau Beauté pour assurer une base confortable et hydratée. Une fois la crème absorbée, une petite quantité d'enlumineur est déposée sur les zones à valoriser.

Le fond de teint est ensuite appliqué par tapotements délicats avec une éponge ou un pinceau. Cette technique préserve l'emplacement de l'enlumineur sans le déplacer. Il est recommandé de choisir des textures crème ou liquides compatibles pour éviter les irrégularités.

Ajustements techniques et conseils

Pour reproduire cet effet, il faut éviter les gros paillettes et privilégier des enlumineurs finement irisés. L'application doit rester localisée sur le haut des pommettes et les tempes. Un fond de teint très couvrant peut masquer l'effet, il convient donc de procéder par petites quantités.

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Le maquillage final inclut des tons bruns et crème sur les paupières, avec du mascara pour définir le regard. Cette harmonie entre les éléments crée un rendu élégant. Changer l'ordre d'application des produits transforme le rendu sans nécessiter de nouveaux investissements majeurs.

Impact et diffusion de la tendance

Cette technique a été détaillée dans un entretien relayé par NewBeauty le 10 novembre. Elle offre une alternative accessible pour obtenir un teint lumineux au quotidien. En ajustant simplement la routine beauté, il est possible d'imiter l'élégance discrète du gala LACMA. Cette approche met l'accent sur la qualité des produits et la précision de l'application.

La méthode ne convient pas à toutes les conditions de peau, mais reste une option viable pour celles recherchant un éclat subtil. Elle démontre que la technique compte autant que les produits utilisés. En suivant ces étapes, il est possible de recréer un look sophistiqué et naturel. Cette révélation souligne l'importance de la précision dans les routines de beauté modernes.