Le Secret de Longévité des Centenaires : L'Œuf d'Emma Morano

Ce texte explore le mystère de la longévité des centenaires, à travers les exemples de Jeanne Calment, Elizabeth Sullivan et John Alfred Tinniswood. Il met en lumière le cas d'Emma Morano, qui a vécu 117 ans en consommant trois œufs par jour.

Le secret de la longévité des centenaires demeure un sujet fascinant. Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge impressionnant de 122 ans, affirmait savourer un verre de porto chaque jour. Elizabeth Sullivan, disparue en 2017 à 106 ans, partageait sa passion pour trois canettes de Dr Pepper. Quant à John Alfred Tinniswood, mort en novembre 2024 à l'âge de 111 ans, il n'adherait à aucun régime particulier mais s'accordait un fish and chips hebdomadaire.

Ces supercentenaires, souvent, n'arrivent pas à expliquer précisément leur longévité exceptionnelle. Cependant, ils pointent généralement vers un mode de vie sain, une alimentation légère, des habitudes de sommeil régulières, et surtout, une attitude positive et une joie de vivre contagieuse. Emma Morano, avec ses 117 ans, a fait partie du cercle restreint des doyens de l'humanité, étant également la dernière personne connue à avoir vécu au XIXe siècle. Cette italienne, qui a travaillé jusqu'à ses 75 ans dans une fabrique de sacs en toile de jute, n'a accepté l'assistance d'un infirmier à plein temps qu'à l'âge de 115 ans.Dans un pays où les pâtes et les pizzas dominent, Emma Morano a privilégié un régime alimentaire unique : trois œufs par jour, tout au long de sa vie. Un choix alimentaire qu'elle a scrupuleusement suivi sur les conseils d'un médecin, après avoir découvert une anémie à l'âge de 20 ans, peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Le Dr Bava, qui l'a suivie pendant près de 30 ans, attribuait sa longévité à la génétique car de nombreux membres de sa famille avaient vécu très longtemps. « Je pense qu'elle aurait pu manger du gravier et vivre très longtemps », plaisantait le médecin. Le secret d'Emma Morano réside peut-être dans l'œuf, un aliment qui, consommé avec modération, offre de nombreux bienfaits. Deux œufs apportent environ 12 grammes de protéines, équivalant à un petit steak, couvrant ainsi 15 à 20 % des besoins quotidiens. Sa protéine est reconnue comme une référence par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'œuf est également une bonne source d'oligo-éléments. La consommation de deux œufs par jour permet de couvrir 20 à 30 % des besoins quotidiens en fer, iode, sélénium et phosphore. Toutefois, il est important de rappeler que la consommation d'œuf cru peut présenter des risques pour la santé, notamment la salmonellose





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Centenaires Longévité Régime Alimentaire Œuf Emma Morano Santé

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Vin Rouge, un Secret de Longévité dans les Zones Bleues ?Certaines régions du monde, appelées « zones bleues », connaissent un taux d'habitants centenaires exceptionnellement élevé. Un élément intrigant de leur mode de vie : la consommation régulière d'alcool, notamment de vin. Bien que paradoxal, cette habitude semble jouer un rôle dans leur bien-être. Le vin rouge, riche en resvératrol, un composé antioxydant, pourrait expliquer en partie cette exception.

Lire la suite »

Le Petit-déjeuner Nicoyan: Le Secret de la Longévité?Un chercheur en longévité explore le petit-déjeuner traditionnel du Costa Rica, riche en nutriments et associé à une longévité exceptionnelle. Ce repas complet, composé de tortilla de maïs, haricots noirs, riz blanc et sauce chili, offre des bienfaits pour la santé grâce à ses ingrédients spécifiques. Les haricots noirs, riches en antioxydants et en potassium, contribuent à réduire le risque de mortalité. La sauce chili, avec ses poivrons rouges et vinaigre, stimule l'immunité et la digestion.

Lire la suite »

Nicolas Sarkozy et le secret de sa longévité amoureuseLe Youtubeur Guillaume Pley a reçu Nicolas Sarkozy dans son émission Legend. L'ancien président a partagé ses souvenirs et confidences sur sa carrière, sa paternité, et surtout son amour pour Carla Bruni. Il a également révélé le secret de leur longévité amoureuse, basée sur la fragilité et l'attention portée au couple.

Lire la suite »

Secret des sources contre secret défense : la journaliste Ariane Lavrilleux convoquée par la justiceEn 2021 sur le média Disclose, la journaliste avait cosigné une enquête portant sur une opération française de renseignement. Après une garde à vue et une perquisition fin 2023, elle risque désormais une mise en examen.

Lire la suite »

“Requin du Groenland : les secrets de sa longévité”, un fascinant podcastTéléObs vous recommande une étude du comportement de ce gros poisson et de son exceptionnelle longévité en Arctique.

Lire la suite »

La Douche Froide et l'Alimentation pour une Longévité AmélioréeCet article explore les conseils de Leslie Kenny, experte en longévité, pour vivre plus longtemps en meilleure santé. Kenny recommande d'intégrer des habitudes simples à la routine quotidienne, comme les douches froides, l'exercice de se lever du sol et une alimentation riche en spermidine.

Lire la suite »