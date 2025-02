Le secret de la peau éclatante des Scandinaves : l'alimentation

Découvrez les aliments clés de l'alimentation scandinave qui contribuent à leur peau rayonnante : poissons gras, légumes-racines, produits fermentés et baies.

Les pays nordiques sont souvent perçus pour leurs paysages spectaculaires, leurs aurores boréales et leur mode de vie plus sain. Mais les Scandinaves possèdent un atout supplémentaire : une peau éclatante qu'ils doivent à une combinaison de facteurs : un mode de vie équilibré (sport, saunas, bains froids, faible exposition au soleil) et une alimentation traditionnelle riche en nutriments.

Mais qu'est-ce qu'ils mangent qui nous fait défaut ? \Le premier élément fondamental de l'alimentation nordique est le poisson : « Commencez par intégrer à vos repas des poissons gras comme le saumon, le hareng et le maquereau, riches en oméga-3 », conseille Charles Brumauld, diététicien nutritionniste et auteur du dernier livre « Le SAV de l’alimentation ». Ces oméga-3, ou acides gras polyinsaturés, sont connus pour contribuer au bon fonctionnement cognitif, à une meilleure santé cardiovasculaire et à un bien-être général. Mais ils ont également un effet bénéfique sur la peau : ils la rendent plus souple et plus élastique. \Les Danois, Suédois et Norvégiens privilégient également des produits complets et nutritifs : « Ajoutez des graines complètes (épeautre, petit épeautre, sarrasin ou quinoa), privilégiez les aliments riches en antioxydants (carottes, betteraves, choux rouges râpés, accompagnés de graines de courge) et explorez les produits fermentés comme le kéfir, le tofu (lorsque l'étiquette indique « fermenté ») et le skyr », explique l'expert. Le choix des légumes-racines, riches en vitamines et en minéraux essentiels tels que le bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans le corps, est un nutriment important pour le maintien d'une peau saine. Les aliments fermentés sont, quant à eux, riches en probiotiques : ils favorisent une bonne santé digestive en prenant soin de l'équilibre et de la diversité du microbiote intestinal. \Enfin, l'alimentation scandinave intègre régulièrement des baies telles que les myrtilles, les airelles et les baies d'argousier. Elles sont une excellente source d'antioxydants et peuvent bloquer la prolifération des radicaux libres, protégeant ainsi la peau : résultat : un teint éclatant — même par un froid polaire.





