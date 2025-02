Le Secret d'Amour Durable de Nicole et Mauro D'Angelo : 64 Ans de Mariage

Découvrez les clés du bonheur durable de Nicole et Mauro D'Angelo, un couple marié depuis 64 ans. Humor, respect mutuel, adaptation et intimité dans un contexte de chambre à part sont les éléments qui ont permis à ce couple de traverser les décennies avec amour et joie.

Comment entretenir la flamme après six décennies de relation ? C'est le secret bien gardé de Nicole et Mauro D'Angelo, un couple dont le mariage résiste depuis leur union le 1er avril 1961. Une belle amourette de 64 ans enviée y compris par leurs petits enfants. « La fille de mon fils elle me dit, 'je ne sais pas comment vous avez fait, vous êtes notre exemple. Vous êtes les seuls dans notre vie qu'on connaisse dont le couple continue' », raconte à BFMTV Nicole, aujourd'hui âgée de 87 ans.

De longues et belles années - pas toujours tranquilles - qui se poursuivent grâce à une bonne 'recette', que le couple a accepté de nous dévoiler à l'occasion de la Saint-Valentin. Quand tout va bien, leur humour les porte. « On se fait rire l'un l'autre », plaisante Nicole en moquant les piètres talents de chanteur de son compagnon de longue date. Leurs enfants ont également joué un rôle dans cette longévité. Le mari Mauro, âgé de 91 ans, a toujours mis un point d'honneur à ne pas entretenir une dispute devant eux, éviter 'de dire des vilaines choses'. Celui-ci préférait partir faire un tour du quartier pour éviter que les esprits ne s'échauffent trop. « Quand il était calmé, c'était un bisou, et puis c'est tout », se remémorent-ils. « Quand on est jeunes, il y a la passion et le sexe », Nicole l'affirme sans rougir, durant leur jeunesse, leur vie sexuelle et la 'passion' qui l'a accompagnée a nourri leur amour. « Quand on est vieux et que le sexe nous a quittés, on apprend à aimer le caractère tel qu'il a devenu, parce qu'il a changé », confie-t-elle. Un autre conseil de chambre, plus original, est aussi livré. Les deux seniors font depuis quelques années chambre à part, sans pour autant renoncer à leur intimité. Une solution qui leur permettrait de préserver une certaine quiétude. « On fait chambre à part parce que moi, je me réveille beaucoup la nuit, pas lui, et lui il ronfle. Donc on se gênait. Et on s'est rendu compte que finalement on dormait mieux, et ça ne nous empêche pas d'avoir des rencontres! », explique à BFMTV Nicole. Pour mieux vivre à deux, mieux vaut le faire chacun de son côté





