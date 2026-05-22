Le second tirage de l'EuroMillions de la semaine a eu lieu le vendredi 22 mai 2026. La Française des Jeux organise deux tirages de l'EuroMillions chaque semaine, l'un le mardi et l'autre le vendredi. Pour jouer à l'EuroMillions, il faut cocher 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 étoiles.

Le second tirage de l'EuroMillions de la semaine a eu lieu le vendredi 22 mai 2026. La Française des Jeux organise deux tirages de l'EuroMillions chaque semaine, l'un le mardi et l'autre le vendredi.

Pour jouer à l'EuroMillions, il faut cocher 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 étoiles. La grille simple coûte 2,50 euros. Vous pouvez jouer en ligne depuis le site de la FDJ ou en utilisant l'application mobile FDJ disponible sur Android et iOS. L'EuroMillions est un jeu de hasard populaire en France et dans de nombreux pays d'Europe, avec des jackpots de plusieurs millions d'euros et de nombreux autres gains.

Il existe deux types de grilles : la grille simple et la grille multiple. La grille multiple vous permet de choisir plus de numéros et/ou plus d'étoiles, ce qui augmente mathématiquement vos chances de trouver une combinaison gagnante. Vous pouvez également jouer plusieurs grilles pour le même tirage de l'EuroMillions. Il est important de noter que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux et que la loi interdit la vente de jeux d'argent aux moins de 18 ans





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