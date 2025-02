Le Sèche-linge : Le Trône Doré des Ventes en 2024 face à l'Humidité Régnant

Suite à un été particulièrement pluvieux et humide, les ventes de sèche-linge ont connu une augmentation considérable en 2024, tandis que les appareils de « froid » ont enregistré une baisse. Météo-France a confirmé un taux d'humidité exceptionnel depuis 1981, forçant les Français à investir dans des solutions de séchage plus rapides pour leur linge. Les déshumidificateurs ont également connu une hausse des ventes.

Il est inutile de consulter votre application météo préférée. Le ciel est resté d'une grisaille étouffante pendant des mois. Et l' humidité persiste, surtout au-dessus de la Loire! Outre l'impact sur notre moral (l'Île-de-France a enregistré un déficit de 200 heures de soleil en 2024 par rapport aux normales, selon Météo -France), ce temps épouvantable a également eu une conséquence inattendue l'an dernier sur nos porte-monnaies et les achats d'équipements pour la maison.

C'est donc tout naturellement que les Français ont acheté en nombre... des sèche-linge! 658 000 ventes en 2024 Alors que les ventes d'appareils électroménagers ont enregistré une baisse générale de leurs recettes en 2024 (5,6 milliards d'euros, soit une diminution de -3,9%), un produit se démarque: le sèche-linge! Le Groupement des marques d'appareils pour la maison (Gifam) a révélé le 12 février que, contrairement aux réfrigérateurs (-7% de CA), aux congélateurs (-9,3%), aux fours (-6,7%) et aux hottes (-13%), le sèche-linge n'a pas connu la crise! 658 000 ventes en 2024! Soit un chiffre d'affaires en hausse de +13% (et de +18% pour les sèche-linge avec pompe à chaleur, plus chers à l'achat, mais plus économiques à l'usage). « Les croissances de 10% ou plus pour ce type d'appareil sont rares ou exceptionnelles », a toutefois précisé le Gifam... Un taux d'humidité exceptionnel depuis 30 ans Et tout s'explique: selon Météo-France, il n'y avait pas eu autant d'humidité en France depuis... 1981! Contraints de s'équiper pour sécher leur linge plus rapidement (qui n'a pas été victime de lessives étendues toujours humides sur le Tancarville après 3 jours de séchage, hein, qui?), les Français ont donc acheté 77 000 sèche-linge de plus qu'en 2023 et 21 000 de plus qu'en 2022. Bingo! L'année 2021, marquée par le Covid-19, était exceptionnelle en matière d'achats d'équipements pour la maison, avec 767 000 sèche-linge vendus. 195 000 déshumidificateurs vendus Une autre conséquence de la météo calamiteuse qui pèse sur notre pays depuis plus d'un an, et de l'humidité davantage présente dans nos habitations: les déshumidificateurs ont également vu leurs ventes augmenter de +63% en 2024! Re-bingo! Vendus entre une centaine et plusieurs centaines d'euros pour les plus performants, ces appareils se sont écoulés dans des proportions moindres, mais significatives : 195 000 pièces! 4% des foyers français sont désormais équipés d'un déshumidificateur... Au doigt (mouillé!), on peut déjà avancer sans se tromper que les ventes de 2025 de ces produits risquent d'être excellentes... Et puisque tout a une logique, il convient également d'évoquer ici les ventes en baisse des appareils de « froid » : -7% pour les réfrigérateurs et -9,3% pour les congélateurs. L'absence de soleil, encore et toujours... C'est vrai que, l'été dernier, notamment pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 en plein juillet, on avait plutôt envie d'un bon thé chaud que d'une boisson fraîche..





