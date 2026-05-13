Le SCO d'Angers annule la prolongation de contrat de Carlens Arcus

Le SCO d'Angers a officialisé, ce mercredi, la prolongation de contrat d'un an de son latéral droit haïtien Carlens Arcus, et ce jusqu'en 2027.

Le SCO d' Angers a officialisé, ce mercredi, la prolongation de contrat d'un an de son latéral droit haïtien Carlens Arcus , et ce jusqu'é 2027. Arrivé en 2024, le joueur de 29 ans a disputé 27 matches cette saison avec le club angevin.

Angers, officiellement maintenu en Ligue 1 depuis son nul contre Strasbourg (1-1) dimanche, planche sur son effectif de la saison prochaine. Après les départs à la retraite de Pierrick Capelle et déAbdoulaye Bamba, le club angevin a annoncé la prolongation de son latéral haïtien Carlens Arcus.

Arrivé du Vitesse Arnhem (Pays-Bas) à lé té 2024, le joueur d'expériét, passé par l'AJ Auxerre (2017-2022), a té un titulaire réguliér en Anjou, en disputant “inquante-sept matches toutes competitions confondues avant qu’une blessure aux adducteurs ne le prive de plusieurs matches de sa fin de saison”, comme a souligné le SCO. L’international haïtien (51 sélections, 1 but) devrait, par ailleurs, jouer le Mondial 2026 avec sa sélection, dont la liste finale sera dévoilé ce vendredi.

Pour son retour en Coupe du monde, 52 ans après sa première participation en 1974, Haïti affrontera l’ëcosse (14 juin, 3 heures), le Brèsíl (20 juin, 2h30) et le Maroc (25 juin, minuit) dans le groupe C





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