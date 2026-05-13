Une enquête dévoile comment la start-up EcoXtract a utilisé un laboratoire pour créer une fausse crise sanitaire sur l'hexane afin de promouvoir ses propres solutions.

L'affaire commence en avril 2025 lors d'une conférence internationale à Portland. Laurence Jacques, à la tête de la société EcoXtract, a présenté des résultats alarmants concernant la présence d'hexane dans des produits de consommation courante.

L'hexane est un solvant chimique utilisé dans l'industrie, mais sa présence dans les huiles, les œufs ou la viande a provoqué une onde de choc. Le point le plus troublant résidait dans la détection de ce composé dans des produits certifiés biologiques, lesquels ne devraient théoriquement pas contenir de solvants chimiques. Cette annonce a rapidement alimenté une psychose collective, relayée par des médias et des organisations environnementales. L'enquête s'est ensuite portée sur le laboratoire CCM-Ulco, responsable des analyses.

Ce centre prétendait avoir mis au point une méthode de détection dix fois plus sensible que les normes internationales et les accréditations en vigueur. Alors que les autorités sanitaires ne trouvaient rien d'inquiétant, le CCM-Ulco affirmait pouvoir détecter des traces infimes, descendant jusqu'à 0,01 mg/kg.

Cependant, cette prouesse technique a été accueillie avec scepticisme par la communauté scientifique. En effet, aucune publication officielle n'a permis de vérifier cette méthode par des pairs, et des experts soulignent que l'analyse par espace de tête peut conduire à des surestimations massives selon la nature de l'aliment, transformant ainsi des bruits de fond en faux positifs. Le cœur du scandale se révèle être une stratégie commerciale orchestrée.

Il apparaît que EcoXtract n'était pas seulement le client du laboratoire, mais le principal financier du développement de cette méthode ultra-sensible. En créant une alerte sanitaire basée sur des seuils de détection artificiellement bas et non validés, la start-up cherchait à discréditer les méthodes traditionnelles pour vendre son propre substitut à l'hexane.

Plus grave encore, des similitudes frappantes, voire des copies conformes, ont été observées entre les rapports fournis à différents médias et organisations, suggérant une manipulation délibérée des données pour amplifier l'effet de panique. Cette situation met en lumière les dérives possibles lorsque la recherche universitaire est financée par des intérêts privés sans transparence rigoureuse. Le manque de communication sur le lien financier entre le laboratoire et EcoXtract a permis de présenter des résultats biaisés comme des vérités scientifiques indiscutables.

En instrumentalisant la peur du consommateur pour des gains financiers, les acteurs de cette affaire ont non seulement sali l'image de l'industrie biologique, mais ont également fragilisé la confiance du public envers les analyses toxicologiques. La science, détournée ici en outil de marketing agressif, a servi de moteur à un scandale fabriqué de toutes pièces pour servir des objectifs mercantiles





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