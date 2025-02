Le SCA en pleine tempête: Bonello et Albouy mis à l'écart après des tensions avec les joueurs

Le Castres Olympique est confronté à une crise interne après la mise à l'écart de son manager Mathieu Bonello et de son entraîneur des trois-quarts Alexandre Albouy. Des tensions importantes ont éclaté entre le staff et les joueurs, aboutissant à une demande d'audit pour éclaircir la situation.

Le 6 février, le SCA a annoncé, par un communiqué, des « problématiques relationnelles importantes » concernant les joueurs et le staff. Cette situation a mené à la mise à l'écart du manager Mathieu Bonello et de l'entraîneur des trois-quarts Alexandre Albouy . Les informations rapportées à la direction des Jaune et Noir concernent le management de l'ancien talonneur, jugé trop dur et voire cassant avec ses joueurs.

La direction a reçu une délégation de joueurs mercredi dernier pour écouter leurs doléances, révélant un « sentiment de malaise ». Les relations entre Mathieu Bonello et Alexandre Albouy, dont le départ à la fin de saison (d'un commun accord avec le club) a été acté début janvier, auraient également connu des tensions. Face à ces événements, le SCA, outre la mise à l'écart des deux entraîneurs, a décidé de lancer un audit auprès de tous les salariés, sportifs et administratifs, afin d'éclaircir le contexte et les accusations portées contre le manager. Cet audit sera réalisé par un cabinet externe la semaine prochaine. En attendant les résultats, le SCA s'abstenira de toute décision hâtive concernant ses deux entraîneurs. Mathieu Bonello, dont le contrat court jusqu'en 2027, a été mis à l'écart temporairement. Si les conclusions de l'audit donnent raison aux vestiaires, il pourrait être licencié. Sinon, s'il est prié de partir, il pourrait légalement réclamer le paiement de ses indemnités jusqu'à la fin de son contrat ou être réintégré au club. Contacté, Mathieu Bonello a préféré décliner nos sollicitations. Suite à la suspension de ses entraîneurs, le SCA a annoncé le samedi 8 février la nomination de Théo Siboul et Pierre Roussel à la tête de l'équipe première. Théo Siboul, actuel directeur du centre de formation, et Pierre Roussel, directeur général adjoint du club, étaient encore sur les terrains la saison dernière en tant que capitaine. Les rênes du sportif sont confiées à Siboul et Roussel de façon intérimaire « tout au long de la prochaine semaine ». Cette mission pourrait toutefois se prolonger jusqu'à la fin de l'audit. Le club réfléchit également à d'autres solutions, ayant notamment approché Jean-Marc Aué. Or l'ancien centre, encore sous contrat jusqu'en juin avec Carcassonne, lui qui a été évincé de son poste de manager en novembre, n'a pu répondre positivement à la sollicitation.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

TOPICS: Rugby SCA Castres Olympique Mathieu Bonello Alexandre Albouy Tensions Audit

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Révolte au SCA: Le manager Bonello mis à l'écart après un vote unanime des joueursLe Sporting Club Albigeois traverse une crise profonde. Malgré des résultats sportifs satisfaisants, les relations entre les joueurs et leur manager Mathieu Bonello sont extrêmement tendues. La majorité du vestiaire a exigé son départ immédiat, conduisant à une réunion avec la direction et le président Alain Roumégoux. La décision de mettre Bonello à l'écart a été prise, malgré son contrat en cours jusqu'en 2027. Un audit est lancé pour faire la lumière sur les tensions et l'avenir de Bonello est incertain.

Lire la suite »

'Castres attire par sa stabilité' : Comment le Castres Olympique parvient à séduire des partenaires d’envergurC’est enfoncer une porte ouverte que de l’écrire : le modèle économique des clubs de rugby professionnels repose en très grande partie sur le sponsoring. Et si réunir des partenaires locaux est essentiel, l’économie d’un club exige aussi des partenaires nationaux capables d’apporter des sommes considérables.

Lire la suite »

Mathieu Bonello, entraîneur du SC Albi, limogéMathieu Bonello n'est plus l'entraîneur du SC Albi. Le club a pris cette décision suite à des problèmes relationnels importants entre les joueurs et le staff sportif. Un duo interne composé de Théo Siboul et Pierre Roussel assurera l'intérim pour la semaine prochaine.

Lire la suite »

SC Albi, Mathieu Bonello LimogeMathieu Bonello, entraîneur du SC Albi, a été limogé samedi à la suite de problèmes relationnels avec les joueurs et le staff. Le club a annoncé qu'un duo interne, composé de Théo Siboul et Pierre Roussel, assurera l'intérim jusqu'à la réception de Tarbes le 14 février.

Lire la suite »

La médiathèque de Castres rouvre ce samedi après avoir été réaménagée pour davantage de 'cohérence'Après trois semaines de fermeture pour être complètement réaménagée et réorganisée, la médiathèque de Castres-Sidobre rouvre ce samedi 25 janvier à l’occasion de la Nuit de la lecture.

Lire la suite »

Nouvelle affaire anti-A69: des zadistes comparaissent à CastresSix jeunes opposants à l'autoroute A69 ont été jugés à Castres pour avoir escaladé des arbres pour empêcher leur abattage. L'audience s'est transformée en tribune contre l'A69, avec des plaidoyers anti-autoroute et des interventions d'un témoin universitaire qui a exprimé son opposition au projet.

Lire la suite »