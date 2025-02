Le Sauna Infrarouge, une Nouvelle Tendance Bien-être à Paris

Le sauna infrarouge, d'origine japonaise, s'impose comme une nouvelle tendance bien-être à Paris. Avec ses bienfaits sur la santé et le bien-être général, il séduit de plus en plus de Parisiens. Découvrez les meilleurs endroits pour profiter de cette expérience relaxante à Paris.

D'origine japonaise et déjà très populaire dans les pays anglo-saxons, le sauna infrarouge s'implante désormais en France. Fonctionnant sur le principe de rayons infrarouges aux ondes inoffensives, il permet de réchauffer le corps en profondeur tout en atteignant une température de chauffe entre 45 et 65 °C dans la cabine.

François Galtié, fondateur d'Octane, un nouveau centre parisien dédié au bien-être régénératif et aux technologies innovantes, souligne les avantages de cette pratique : « Il offre un bien-être immédiat et grâce à la sudation, il aide à éliminer les toxines ». Contrairement au sauna classique qui peut atteindre 110 °C, la chaleur sèche du sauna infrarouge évite le sentiment d'étouffement et permet des séances plus longues, de 20 à 30 minutes.Carla Haddou, fondatrice de Belleyme, a été la première à proposer ce format à Paris en 2021, et elle opère désormais dans la Wellness Galerie, aux Galeries Lafayette Haussmann. « Ce n'est pas un gadget à la mode, mais une technologie existante depuis les années 40 au Japon, utilisée généralement dans le milieu médical, notamment pour les nourrissons. Le rayonnement infrarouge active le métabolisme, accélère le renouvellement cellulaire et purifie l'organisme. Résultat : il agit sur le stress, les problèmes de peau ou encore le sommeil », explique-t-elle. Elle recommande de l'intégrer à une hygiène de vie et de s'y rendre une fois par semaine idéalement, sinon une à deux fois par mois. « Cela dit, on se sent bien même après une séance ponctuelle de trente minutes, grâce à la détente physique des muscles via la chaleur et l'augmentation des endorphines », affirme-t-elle. Aux côtés de Belleyme, d'autres lieux parisiens comme Octane et Aime ont optimisé l'expérience en créant des saunas infrarouges avec une salle de bain privative. Vous pouvez même en profiter à deux dans les cabines doubles. Un conseil : boire de l'eau sans modération. Pour vous aider à choisir, voici quelques adresses incontournables : 1. Octane (45 € les 45 min), 7, rue Lafayette, 9e 2. Glow Studio Aime (45 € les 45 min), 16, bd des Filles-du-Calvaire, 11e 3. Belleyme à la Wellness Galerie (49 € les 50 min), Galeries Lafayette Haussmann, 40, bd Haussmann, 9e 4. Oh My Cream ! (45 € les 45 min), 78, rue Montmartre, 2





