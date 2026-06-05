Le Samsung Odyssey G6 en forte promotion : un moniteur gaming QD-OLED à prix réduit

Découvrez le Samsung Odyssey G6, un moniteur gaming de 27 pouces équipé d'une dalle QD-OLED avec HDR, taux de rafraîchissement 500 Hz et temps de réponse 0,03 ms. En promotion à 250 euros chez JoyBuy, il offre une fluidité exceptionnelle et des technologies anti-déchirement pour une expérience de jeu optimale.

Le Samsung Odyssey G6 est un moniteur gaming de 27 pouces doté d'une dalle QD-OLED offrant une résolution de 2560 x 1440 pixels et la compatibilité HDR .

Avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 500 Hz et un temps de réponse de seulement 0,03 ms, il assure une fluidité et une réactivité exceptionnelles pour les jeux vidéo. La connectique est complète, incluant deux ports HDMI 2.1, et le moniteur prend en charge les technologies G-Sync et FreeSync Premium Pro pour éliminer les déchirements d'image. Le pied central réglable en hauteur et inclinable offre un confort d'utilisation optimal.

Une particularité de ce modèle est son système de modulation thermique, qui permet d'éviter la surchauffe lors de longues sessions de jeu. Actuellement, une remise de 250 euros est disponible sur ce modèle chez le revendeur JoyBuy, ce qui en fait une occasion intéressante pour les gamers à la recherche d'un écran haut de gamme à un prix avantageux.

Bien que Samsung ait lancé l'Odyssey G9 en 2023, le G6 reste un choix pertinent grâce à ses caractéristiques solides et son prix réduit. Il se positionne ainsi comme une alternative attrayante aux écrans ultra-larges, en offrant une expérience de jeu immersive dans un format plus classique de 27 pouces





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