Le Samsung Galaxy S26 en forte baisse sur Amazon : une occasion à saisir pour ce smartphone haut de gamme

Amazon propose actuellement une remise de 16 % sur le Samsung Galaxy S26, le smartphone android 5G doté d'un écran AMOLED 120 Hz, d'un processeur Exynos 2600 et d'un capteur photo 50 Mpx avec Assistant IA. Livraison gratuite et paiement en quatre fois sans frais disponibles.

Le Samsung Galaxy S26 figure parmi les smartphones les plus convoités de l'année 2026, et Amazon proposing actuellement une réduction attractive sur son prix. Il s'agit d'une opportunité intéressante pour acquérir ce modèle haut de gamme sans débourser le prix fort habituellement requis.

Cet appareil fonctionne sous Android et prend en charge la 5G. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant des images fluides etDetails. Sous le capot, on trouve un processeur Exynos 2600 cadencé à 3,8 GHz, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Cette combinaison assure une réactivité optimale et un espace confortable pour installer de nombreuses applications et stocker des médias.

La batterie de 4 300 mAh se recharge rapidement : avec le chargeur 25 W inclus, on peut atteindre 55 % de charge en seulement trente minutes. Sur la plateforme Amazon, le Samsung Galaxy S26 voit son prix baisser à 839 euros au lieu de 999 euros, ce qui représente une remise de 16 %. La livraison est gratuite et peut être effectuée le jour même ou le lendemain pour les abonnés Amazon Prime.

Une option de paiement en quatre fois sans frais est également disponible, avec quatre mensualités de 210,03 euros, permettant d'étaler la dépense. Sur le plan photographique, le Galaxy S26 se démarque grâce à son capteur principal de 50 mégapixels qui repose sur le système ProVisual. Ce système ajuste automatiquement les couleurs et l'éclairage en temps réel pour obtenir des clichés nets, même dans des conditions de faible luminosité ou complexes.

L'Assistant Photo, propulsé par l'intelligence artificielle, permet de décrire les modifications souhaitées sur une image, comme supprimer un élément indésirable ou changer une teinte, et l'appareil applique ces retouches de manière autonome. En termes de performances, le processeur Exynos 2600 bénéficie d'un système de refroidissement par vapeur repensé, qui améliore la dissipation thermique de 29 % par rapport au modèle précédent.

Cela signifie que même pendant de longues sessions de jeu ou lors de l'exécution de tâches exigeantes, le téléphone ne surchauffe pas et maintient ses performances sans throttling. Enfin, le Samsung Galaxy S26 est construit pour la robustesse avec un châssis en aluminium Armor, du verre Gorilla Glass Victus 2 sur l'avant et l'arrière, et une certification IP68 qui le protège contre l'eau et la poussière.

Malgré sa solidité, il reste relativement léger à 167 grammes et son format de 6,3 pouces le rend facile à transporter et à utiliser d'une seule main. Ce texte a été préparé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, dont la ligne éditoriale est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent changer. BFMTV peut percevoir une rémunération si un lecteur effectue un achat via les liens présents dans cet article.

Les autres sujets abordés dans le flux incluent des affaires judiciaires comme l'affaire Jérôme B. dans l'enquête sur la disparition de Lyhanna, des analyses politiques concernant l'électorat macroniste en vue de 2027, des études sur le moral des salariés, et un fait divers animalier avec le retour d'un tamarin lion dorée au zoo de Beauval après onze ans d'absence





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