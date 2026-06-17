Le Samsung Galaxy S25 Ultra reconditionné à prix cassé chez Boulanger : une offre à saisir

Boulanger commercialise le Samsung Galaxy S25 Ultra reconditionné à un prix très attractif. Cet appareil haut de gamme combine les performances d'un smartphone et le confort d'une mini-tablette, avec des caractéristiques telles qu'un écran 6,9 pouces 120 Hz, un processeur Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM et une quadruple caméra 200 mégapixels. Une opportunité à ne pas manquer.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra se distingue par sa capacité à allier les fonctionnalités d'un smartphone haut de gamme et celles d'une mini-tablette tactile. Il est temps de faire l'acquisition de cet appareil légendaire à un prix avantageux grâce à l'offre proposée par Boulanger .

L'enseigne met en effet en vente des produits reconditionnés avec soin, garantis 100 % opérationnels et couverts par une garantie légale de conformité de deux ans. Ce modèle reconditionné intègre les technologies d'intelligence artificielle Galaxy AI et Gemini, et se caractérise par une structure en titane assurant une robustesse exceptionnelle. Les clients peuvent se rendre en magasin ou commander en ligne sur le site officiel de Boulanger.

Sous le capot, le S25 Ultra est animé par le processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Elite cadencé à 4,47 GHz, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Son écran tactile de 6,9 pouces affiche une résolution de 3120 x 1440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et est fourni avec un stylet S Pen.

La partie photo est composée de quatre capteurs arrière et d'une caméra frontale, permettant des enregistrements vidéo en 8K. Le capteur principal atteint 200 mégapixels pour des clichés d'une grande finesse. L'appareil reconditionné est proposé au tarif de 899,99 euros chez Boulanger. Ce contenu est une production de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction. Les prix sont indicatifs et susceptibles de changer.

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