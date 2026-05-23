Le Samsung Galaxy S25 FE, un smartphone Android top avec une importante réduction sur Cdiscount

La sortie prochaine de Samsung Galaxy S25 FE est annoncée pour mi-septembre 2025, et le modèle assorti pour la version « Fan Edition » est disponible à un tarif avantageux sur la plateforme Cdiscount. Les clients bénéficieront d'un écran OLED 6,7 pouces compatible 120 Hz, d'un processeur Exynos 2400, de 8 Go de RAM et de toutes les fonctionnalités Galaxy AI, ainsi qu'un abonnement à un plan de charge filaire à 45 watts et de l'utilisation de l'OS Android 16 latest version.
Le smartphone Samsung Galaxy S25 FE voit son prix dégringoler sur Cdiscount , à un tarif qui rivalise avec celui de nombreux modèles reconditionnés. De quoi vous offrir l'un des meilleurs smartphones Android sans casser la tirelire !
Sorti à la rentrée 2025, le Samsung Galaxy S25 FE est la version « Fan Edition » du Galaxy S25 : il réunit les fonctions essentielles de la gamme Galaxy, à un tarif plus accessible. Vous bénéficiez d'un grand écran AMOLED, du processeur maison Exynos 2400, de 8 Go de RAM et de toutes les fonctionnalités Galaxy AI, pour un usage fluide et rapide.
Sur Cdiscount, ce smartphone coloris Noir Absolu en 128 Go s'affiche actuellement à 749,99 euros, soit plus de 410 euros de remise par rapport au prix de référence. La livraison à domicile est assurée par Cdiscount, avec en prime une reprise gratuite de votre ancien téléphone
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