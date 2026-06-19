Le Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 250 euros fait un carton

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone puissant qui offre une expérience de navigation et de streaming exceptionnelle, même à un prix réduit. Cdiscount propose ce modèle à moins de 250 euros, ce qui en fait une affaire considérable.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone puissant qui offre une expérience de navigation et de streaming exceptionnelle, même à un prix réduit . Cdiscount propose ce modèle à moins de 250 euros, ce qui en fait une affaire considérable.

Avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces et son taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz, ce smartphone est idéal pour les jeux mobiles et les réseaux sociaux. La batterie de 5000 mAh et la compatibilité 5G permettent d'accompagner de longues sessions de navigation ou de streaming.

De plus, l'indice de réparabilité de 8,2 sur 10 constitue un point intéressant pour les personnes qui souhaitent conserver leur appareil plusieurs années. Les avis publiés sur Cdiscount attribuent à ce smartphone une note moyenne de 4,5 sur 5, ce qui confirme son intérêt auprès des clients.

Enfin, le code TEL25D199 permet de retirer 25 euros dès 199 euros d'achat, ce qui ramène le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra à 241 euros





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Galaxy S22 Ultra Cdiscount Prix Réduit Smartphone Puissant

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'astuce ultime pour acheter le Samsung Galaxy S26 moins cher avant les Prime DayDécouvrez comment profiter d'une offre inédite sur le nouveau smartphone de la marque Samsung, avec près de 200 euros de remise immédiate.

Read more »

Les internautes s’arrachent le Samsung Galaxy S25 qui est à moins de 450 €Un puissant smartphone en parfait état à moins de 450 euros, ça vous dit ? C’est ce que vous propose actuellement Back Market avec son offre sur le Samsung Galaxy S25 reconditionné

Read more »

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est à un prix fou sur CdiscountIl y a des smartphones qui vieillissent. Et d’autres qui mûrissent. Le Samsung Galaxy S21 Ultra a choisi son camp, et Cdiscount vous le propose aujourd’hui à moins de 213 euros. C’est la meilleure affaire de la semaine

Read more »

Samsung : plus de 200 € de remise sur la Galaxy Watch Ultra avec ce code promo !Vous souhaitez vous offrir une montre connectée Samsung haut de gamme ? Profitez vite de cette offre exceptionnelle permettant d’obtenir 201 € de remise immédiate sur les Galaxy Watch Ultra 2025.

Read more »