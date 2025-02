Le Samsung Galaxy Book 4 tombe à 499 euros chez Boulanger et E.Leclerc

Le Samsung Galaxy Book 4, un ultrabook élégant et performant, est proposé à un prix attractif de 499 euros chez Boulanger et E.Leclerc. Profitez de ce bon plan pour acquérir un appareil compact et pratique idéal pour le travail ou les loisirs.

Avec sa gamme Galaxy Book, Samsung propose des PC portables d'une grande finesse à tous les niveaux. Le Galaxy Book 4 ne fait pas exception et se trouve actuellement à un super prix chez deux enseignes françaises : Boulanger et E.Leclerc le proposent à seulement 499 euros, contre 879 euros au lancement.

Un peu comme les smartphones, les Galaxy Book 4 sont déclinés en plusieurs versions, avec le modèle de base, dont il est question ici, la version Pro, la version Ultra et la 360 qui devient une tablette. Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit du modèle le plus abordable qu’il faut le dénigrer, parce qu’il propose un rapport qualité/prix super intéressant. Ses dimensions compactes et sa légèreté malgré l’écran de 15″. Au lieu de 879 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Book 4 (8 Go de RAM, SSD 256 Go) est aujourd’hui disponible chez Boulanger et E.Leclerc à seulement 499 euros. Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Book 4. Le tableau s’actualise automatiquement. Dans l’univers des ultrabooks, ces ordinateurs portables légers et compacts, Apple s’est taillé une sacrée part avec ses MacBook Air. Mais la concurrence se rattrape rapidement, notamment Samsung avec ses Galaxy Book. Cette 4e itération proposée ici ne déroge pas à la règle : épais de 15,4 mm et ne pesant que 1,6 kg, il devient l’allié de tous vos déplacements. Et ce n’est pas parce qu’il est petit qu’il en oublie d’être pratique : avec deux ports USB 2.0, deux ports USB-C 2.0, deux ports Gen1, deux ports USB-C 3.2 Gen1, un port HDMI, un port Ethernet, un lecteur de carte microSD et une prise casque, vous avez de quoi le transformer en vrai centre multimédia. Tout s’affiche sur l’écran LCD monté sur des charnières standards, avec un affichage de 1920 x 1080 pixels sur 15,6″, avec une technologie anti-reflet et un effet mat qui diminue la fatigue oculaire. Donc vous pouvez l’utiliser pendant de longues sessions sans ressentir de gêne et ça tombe bien puisqu’il permet jusqu’à 15h d’autonomie. Le Samsung Galaxy Book 4 est animé par une puce Intel Core i5 1335U, cadencée de base à 1.8 GHz que vous pouvez passer en mode TurboBoost à 4.6 GHz. Ce dernier s’active automatiquement sur la machine détecte que vous avez besoin de plus de puissance. Le CPU est épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire sur SSD. C’est bien, mais c’est le strict minimum, on aurait aimé que ces chiffres soient doublés pour se sentir à l’aise





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SAMSUNG GALAXY BOOK 4 ULTRABOOK BON PLAN BOUTANGER E.LECLERC INTEL CORE I5 15 POIDS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra : les 5 différences à connaîtreSamsung présente les Galaxy S25, dont le fleuron n'est autre que le Galaxy S25 Ultra. Il apporte plusieurs nouveautés intéressantes.

Lire la suite »

Samsung Galaxy Book 4 360 : ce laptop polyvalent et endurant est àLe récent Samsung Galaxy Book 4 360 est un PC portable qui profite d'une excellente qualité de fabrication, et surtout d'un châssis transformable très bien conçu. En ce moment, vous le trouverez à 1 299 euros au lieu de 1 799 euros sur Amazon.

Lire la suite »

Cdiscount Propose Un Canapé d'Angle Convertible à 499,99 eurosDécouvrez ce canapé d'angle convertible proposé à un prix imbattable par Cdiscount. Confort, style et praticité se conjuguent dans ce meuble gris qui s'adapte à toutes les envies.

Lire la suite »

Soldes Cdiscount : Profitez de l'ensemble solaire AllPowers à 499,99 eurosLes soldes Cdiscount continuent et vous proposent un excellent deal sur l'ensemble solaire AllPowers. Cet ensemble comprend un générateur solaire de 1800W et un panneau solaire portable de 100W, vous permettant de profiter de l'énergie solaire dans divers contextes. Le générateur est compact et facile à transporter, tandis que le panneau solaire se pose facilement sur le toit de la voiture, contre une tente ou sur un chevalet. Avec 16 prises, dont 4 AC, 4 USB-C, 4 USB-A, 2 chargeurs sans fil et des sorties allume-cigare, l'AllPowers recharge vos appareils portables et alimente des appareils électriques comme un réfrigérateur ou une bouilloire.

Lire la suite »

Rakuten : Le MacBook Air Reconditionné à 499 eurosRakuten propose une offre exceptionnelle avec le MacBook Air reconditionné d'Apple à seulement 499 euros. Profitez de la livraison gratuite et rejoignez le Club R pour bénéficier de cashback et d'autres avantages.

Lire la suite »

Samsung Galaxy S24 En Promotion: Profitez de L'offre Exclusive Avec Galaxy Watch FEDécouvrez les détails de l'offre promotionnelle sur le Samsung Galaxy S24, incluant la disponibilité en différentes couleurs, les options de reprise d'anciens appareils, le prix réduit, les fonctionnalités Galaxy AI et les spécifications techniques du smartphone.

Lire la suite »