Le Samsung Galaxy A57 dans un pack avec une batterie externe Samsung de 25 W

Le Samsung Galaxy A57 est un smartphone haut de gamme qui a été lancé il y a quelques mois. Il est actuellement disponible dans un pack avec une batterie externe Samsung de 25 W, qui est une excellente affaire.

Le Samsung Galaxy A57 est un smartphone haut de gamme qui a été lancé il y a quelques mois. Il est actuellement disponible dans un pack avec une batterie externe Samsung de 25 W, qui est une excellente affaire.

En effet, le smartphone seul coûte habituellement près de 550 euros, tandis que le pack est proposé à 499 euros, soit une économie de 49,99 euros. Le pack comprend également une batterie externe de 25 W qui peut recharger deux appareils simultanément. Le smartphone est équipé d'un système One UI 8.5, basé sur Android 16, qui offre une expérience utilisateur très fluide.

Il est également doté d'une dalle OLED de 6,7 pouces, bénéficiant d'un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Les bordures qui l'encadrent sont particulièrement fines, et la luminosité maximale est identique à celle mesurée sur le A56, à savoir 1118 nits en SDR et 1781 nits en HDR. Le smartphone est également animé par un SoC Exynos 1680, qui lui assure une très bonne réactivité au quotidien. L'appareil s'en sort également très bien en jeu.

Côté logiciel, le smartphone fonctionne sous l'interface One UI 8.5, et on profite ici de mises à jour pendant 6 ans, aussi bien pour le système que pour la sécurité. Concernant la partie photo, les trois objectifs se révèlent efficaces en plein jour, mais la nuit, c'est moins net.

Enfin, sa petite batterie de 5 000 mAh procure une autonomie limitée à une journée. La batterie externe Samsung présente dans ce pack peut se glisser dans une grande poche ou dans un sac sans souci. Elle est équipée de deux ports USB-C, ce qui lui permet de recharger simultanément deux appareils, dont ce Samsung Galaxy A57 pas très endurant, par exemple. Notez toutefois qu'un seul câble est ici fourni.

Côté puissance de charge, celle-ci s'élève à 25 W. Notez toutefois que ces 25 W ne sont délivrés que lorsqu'un seul appareil est branché. Si vous en connectez deux, la puissance est répartie entre les ports et réduite afin de respecter la limite de la batterie.

Enfin, cette power bank est dotée d'une capacité de 10 000 mAh, ce qui offre la possibilité de recharger un appareil





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