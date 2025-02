Le Sac Bowling: Un Classique Des Années 2000 De Retour En Force

Le sac bowling, icône des années 2000, fait son grand retour dans les garde-robes. Accessible, pratique et chic, il s'adapte à tous les styles.

C'est une tendance qui ravira les adeptes des années 2000 . Le sac bowling , icône des dressings de cette décennie, fait son grand retour dans nos garde-robes. À l'origine conçu pour transporter des boules de bowling, cet accessoire a été sublimé par les maisons de luxe telles que Prada, Dior et Louis Vuitton pour devenir un véritable it bag. Dans les années 2000 , des stars comme Paris Hilton, Beyoncé et Rihanna ne s'en séparaient jamais lors de leurs apparitions publiques.

Aujourd'hui, il est plébiscité pour son aspect unisexe, pratique et chic.Le retour d'un vrai basique Toutes les maisons de mode, ou presque, revisitent donc cet accessoire. Saint Laurent prend le parti d'un modèle classique en toile noire, avec le logo emblématique de la maison en doré. Versace opte pour une forme mini en cuir marron. Palme de l'originalité pour Stand Studio qui propose le «mini bowling Alexa» en couleur délavée noir et blanc, ou pour Michael Kors qui le propose en argenté dans un style clinquant. Courrèges non plus ne déroge pas à la règle et injecte dans ce modèle iconique son univers vintage, en proposant une version en cuir bordeaux arborant le logo blanc signature de la maison.L'art de le porter avec cool et modernité Accessible, le sac bowling sublime tous les styles. Les plus classiques signés Céline, Prada ou Cos s'harmonisent parfaitement à des tenues minimalistes et monochromes : un manteau long, un jean et une paire de baskets qui rappellent ainsi son allure décontractée et sportswear. Pour les plus audacieuses, le modèle argenté de Michael Kors se marie idéalement avec un ensemble jogging rose, clin d'œil aux looks acidulés de Paris Hilton dans les années 2000. Quant à la version élégante de Miu Miu, elle s'accorde à merveille à une tenue sobre et raffinée : un polo en laine blanc et une jupe longue de la même couleur mettront en valeur son cuir brun foncé et sa boucle dorée. Cerise sur le gâteau : il ne faudra pas hésiter à agrémenter son sac de charms pour être encore plus dans l'air du temps. Un temps délaissé, ce sac phare des années 2000 retrouve donc enfin sa place de basique incontournable, se réinventant sous toutes les couleurs et dans tous les styles, alliant accents chics et touches rétro





