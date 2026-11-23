Enquête FLASHS : 72% des utilisatrices d'applications de rencontre likent un profil rugbymen. Le fantasme des Dieux du Stade persiste et attire les femmes vers les tribunes.

Une récente enquête menée par l'institut FLASHS pour le site Billets-Rugby.com révèle une dynamique socioculturelle inattendue reliant le rugby à la séduction moderne. Selon les données recueillies auprès d'un panel de 1 000 Françaises âgées de 18 à 45 ans, la mention " joue au rugby " sur un profil d'application de rencontre suscite un intérêt majeur chez les utilisatrices. Cette affirmation spécifique possède un pouvoir d'attraction significatif, démontrant que les qualités sportives peuvent rivaliser avec les éléments visuels traditionnels dans la rencontre amoureuse numérique.

Le pouvoir de séduction de la mention rugbymen

Les chiffres mettent en lumière une préférence marquée pour les sportifs. Septante-deux pour cent des répondantes ayant déjà utilisé une application de rencontre déclarent qu'elles auraient envie de liker un profil affichant cette caractéristique. Un vingtième des participantes, soit 20%, va même jusqu'à confirmer cet engouement par une réponse affirmative et totale. Cette tendance suggère que l'identité rugbystique constitue un atout distinctif et immédiatement reconnaissable dans la masse des profils utilisateurs.

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L'âge semble jouer un rôle modeste mais perceptible dans cette attractivité. Les femmes les plus âgées, situées entre 40 et 45 ans, se montrent légèrement plus réservées avec 61% d'intérêt, contre 75% chez les utilisatrices plus jeunes. Cette différence générationnelle indique que l'image du rugbyston reste particulièrement portante pour les tranches d'âge centrales de la population cible.

L'héritage persistant des Dieux du Stade

Le calendrier des Dieux du Stade, arrêté en 2020, a longtemps contribué à populariser l'image du rugbyston comme figure emblématique de séduction masculine. Lancé en 2001 par Max Guazzini, alors président du Stade Français, ce calendrier mettait en scène des joueurs dénudés et s'est vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires. Six ans après la fin de ses parutions, l'imaginaire collectif n'a pas effacé cet impact visuel puissant qui a marqué une génération.

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L'enquête confirme que le fantasme du rugbyston concerne plus d'une Française sur trois. Trente-cinq pour cent des Françaises âgées de 18 à 45 ans déclarent avoir déjà fantasmé sur un joueur. Cette attraction varie selon les générations, avec une proportion atteignant 44% chez les 25-29 ans. En comparaison, elle est de 33% chez les 18-24 ans, 38% chez les 30-34 ans et 31% chez les 35-45 ans, illustrant une réceptivité maximale pour les femmes d'une trentaine d'années.

Corrélation entre fantasme et utilisation des applis

Le fantasme ne se limite pas aux images des calendriers, il influence directement les comportements sur les applications de rencontre. Parmi les femmes interrogées, 62% déclarent avoir déjà utilisé une application de rencontre, un chiffre qui atteint 76% chez les 25-29 ans. Pour ces utilisatrices, le rugbyston bénéficie d'un avantage concurrentiel clair, transformant une simple information de profil en un déclencheur d'interaction.

L'attirance déclarée pour les rugbymen joue un rôle déterminant dans la décision de liker. Parmi les utilisatrices ayant déjà fantasmé sur un joueur, 95% auraient envie de liker ce type de profil. Cette proportion tombe à 53% chez celles qui n'ont jamais eu ce fantasme. Cette dichotomie de 42 points de différence souligne l'importance cruciale de l'imaginaire personnel dans la sélection des partenaires potentiels en ligne.

Retour du calendrier et curiosité pour les tribunes

L'idée d'un retour du calendrier des Dieux du Stade semble séduire une majorité des femmes interrogées. Près de trois Françaises sur quatre, soit 73%, se déclarent favorables à ce retour, dont 25% tout à fait favorables. Chez celles qui ont déjà fantasmé sur un rugbyston, cette proportion grimpe à 88%. L'enthousiasme varie toutefois selon les générations, avec seulement 56% des 18-24 ans favorables, contre 83% des 35-45 ans.

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L'intérêt ne s'arrête pas aux applications de rencontre ni aux photos publicitaires. Les Françaises semblent également disposées à découvrir le rugby en direct. Selon l'enquête, 80% des femmes de 18 à 45 ans accepteraient d'aller voir un match si on le leur proposait. Les moins de 30 ans se montrent légèrement plus enthousiastes avec 84% d'acceptation, contre 78% pour les 30-45 ans.

Le fait d'avoir déjà fantasmé sur un rugbyston fait une différence significative dans l'ouverture à la pratique physique. 99% des femmes concernées accepteraient d'assister à un match. Parmi elles, 70% déclarent même qu'elles iraient avec plaisir, contre seulement 41% de l'ensemble des répondantes. Le regard porté sur les rugbymen semble donc dépasser le simple attrait physique pour susciter une véritable curiosité pour leur sport. Le calendrier appartient désormais au passé, mais son imaginaire continue de séduire.