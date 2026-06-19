Le rugby s'empare de Marseille pour les demi-finales du Top 14

La ville de Marseille est animée par l'ambiance festive du rugby, avec les demi-finales du Top 14 qui débutent ce soir. Les supporters venus de toute la France entière se pressent aux abords du stade, dans les bars marseillais ou sur le Vieux-Port.

La ville de Marseille est animée par l'ambiance festive du rugby, avec les demi-finales du Top 14 qui débutent ce soir. Les supporters venus de toute la France entière se pressent aux abords du stade, dans les bars marseillais ou sur le Vieux-Port .

Les maillots des quatre demi-finalistes (Toulouse, Racing 92, Montpellier, Stade Français) colorent la ville, et le village rugby gratuit du Top 14 Extra Tour attire les curieux et les amateurs de rugby. Ce village, situé sur le quai de la fraternité sur le Vieux-Port, propose des stands de maquillage, des dégustations et des quiz, ainsi que l'impressionnant bouclier de Brennus qui provoque frissons et exclamations.

Entre deux morceaux de la Bande à Brass Coulé, une séance de dédicace des joueurs du Racing 92 a lieu. Les supporters de l'Europe entière font monter l'effervescence au rythme des chambrages et des chants, et une ambiance festive règne dans la ville. Une fan zone est également mise en place pour les supporters munis d'un billet à l'entrée du stade. Les pubs et les terrasses éphémères sont également présents pour répondre à l'affluence.

Le coup d'envoi n'a pas retenti dans le stade, mais le week-end a bien commencé dans la cité phocéenne





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