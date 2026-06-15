Le Royaume-Uni va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans à partir de 2027

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé une loi prévoyant l'interdiction totale d'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Cette mesure, plus étendue que le modèle australien, vise également les mécaniques addictives, les chatbots IA inappropriés et les contacts avec des inconnus dans les jeux vidéo. Son application effective est prévue pour le printemps 2027.

Le Royaume-Uni a annoncé une mesure ambitieuse visant à protéger les jeunes des dangers des réseaux sociaux . Dès le printemps 2027, une interdiction d'accès aux principales plateformes sociales pour les moins de 16 ans entrera en vigueur.

Cette annonce, faite par le Premier ministre Keir Starmer, va plus loin que le modèle australien récent. London s'attaque non seulement à l'accès, mais aussi aux mécaniques addictives, aux chatbots IA inappropriés et aux contacts avec des inconnus dans les jeux vidéo. Les plateformes concernées incluent TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook et X, c'est-à-dire tous les services "utilisateur à utilisateur" permettant de publier du contenu.

À l'inverse, les applications de messagerie pure comme WhatsApp et Signal ne sont pas visées, ce qui soulève des questions sur la frontière de plus en plus floue entre ces usages pour les adolescents. La législation prospective s'étend également au-delà des seuls réseaux sociaux. Les plateformes de jeux vidéo et de livestreaming devront mettre en place des blocages pour empêcher les contacts non désirés avec des inconnus pour les moins de 16 ans.

Les chatbots à vocation romantique ou sexuelle seront réservés aux adultes, et les fonctionnalités "intimes" des IA génératives devront être désactivées pour les mineurs de moins de 18 ans. Afin d'éviter un effet de seuil brutal à 16 ans, ces restrictions resteront actives par défaut jusqu'à l'âge de 17 ans. Le gouvernement examine aussi la possibilité de couvre-feux numériques nocturnes et d'interruptions forcées de session. Une question centrale demeure however : comment faire respecter cette interdiction ?

Les méthodes de vérification d'âge, comme la reconnaissance faciale ou la demande de documents d'identité, existent déjà dans le cadre de l'Online Safety Act pour le contenu pornographique, mais leur efficacité est très relative. L'expérience australienne montre que six mois après l'entrée en vigueur d'une loi similaire, 70 % des parents déclaraient que leurs enfants contournaient toujours l'interdiction. Des adolescents ont réussi à tromper des systèmes de reconnaissance faciale avec une simple fausse moustache dessinée au marqueur.

Le gouvernement britannique promet des solutions plus robustes, mais sans préciser comment. Les plateformes concernées, comme Meta, YouTube et Snapchat, mettent en garde contre un effet pervers : l'interdiction pourrait pousser les jeunes vers des espaces en ligne moins régulés et potentiellement plus dangereux. Elles rappellent que cet argument a longtemps servi à éviter toute contrainte réglementaire sérieuse.

Pourtant, la consultation publique menée au Royaume-Uni a recueilli plus de 116 000 réponses, dont 90 % des parents se sont déclarés favorables à une limite d'âge de 16 ans. Le mouvement de régulation s'étend au-delà des frontières britanniques, avec des débats similaires dans d'autres pays européens et au niveau de l'UE. Cette loi envoie un message clair : les gouvernements ont perdu patience face aux promesses d'autorégulation des géants du numérique.

Elle soulève une question fondamentale : une interdiction légale change-t-elle réellement les comportements des adolescents, ou déplace-t-elle simplement le problème vers des plateformes moins contrôlées ? Quoi qu'il en soit, le paysage de l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes au Royaume-Uni est sur le point de connaître une transformation profonde





Clubic / 🏆 10. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Réseaux Sociaux Interdiction Mineurs Royaume-Uni Keir Starmer 2027 Australie Sécurité En Ligne Vérification D'âge Geôliers Du Numérique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Boulazac Basket Dordogne annonce son premier recrutement de la saison 2026-2027Le club périgourdin a annoncé, ce samedi 13 juin, l’arrivée d’un ailier britannique, Joshua Uduje

Read more »

Présidentielle 2027 : « Gagner en 2027, c’est ça le but », Raphaël Glucksmann lance sa dynamique lors d’un premier meetingLors de son premier meeting à Aubervilliers, l’eurodéputé Raphaël Glucksmann a affiché sa détermination à briguer la présidence en 2027, appelant les socialistes et les écologistes à le rejoindre

Read more »

'Des mesures inédites à l'échelle mondiale': le Royaume-Uni va interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans en 2027Pour mieux protéger les enfants et les adolescents face aux contenus des réseaux sociaux, le Royaume-Uni va s'inspirer des mesures mises en place par l'Australie. Un vaste plan qui n'est toutefois pas attendu avant début 2027.

Read more »

Le Royaume-Uni interdira les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ansLe Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi que son pays allait interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, dénonçant les plateformes qui facilitent le harcèlement et les abus.

Read more »