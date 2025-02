Le Royaume-Uni lance un ambitieux programme de construction de « nouvelles villes » pour lutter contre la crise du logement

Face à une crise majeure du logement, le Premier ministre britannique Keir Starmer dévoile un vaste programme de construction de nouvelles villes, visant à construire 1,5 million de logements d'ici 2030. Ce plan inédit ambitionne de répondre à la flambée des prix immobiliers, à la pénurie de logements abordables et à l'explosion du nombre de sans-abri.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a dévoilé jeudi un vaste programme de construction de « nouvelles villes » pour répondre à la crise du logement qui frappe le Royaume-Uni. Inspiré du programme lancé par le gouvernement travailliste à la fin des années 1940, ce plan vise à construire 1,5 million de logements d'ici 2030 et constitue la plus grande initiative en matière d'urbanisme depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ce projet ambitieux intervient dans un contexte de crise majeure du logement, particulièrement à Londres, où la flambée des prix immobiliers et la pénurie de logements abordables ont rendu l'accession à la propriété hors de portée pour de nombreux Britanniques. Les loyers ont atteint des niveaux records, forçant un nombre croissant de jeunes actifs et de familles à opter pour la colocation ou des logements précaires. La capitale britannique connaît également une explosion du nombre de sans-abri : près de 12 000 personnes ont dormi dans la rue entre mars 2023 et mars 2024, un chiffre en hausse de 19 % en un an et le plus élevé jamais enregistré. Le programme annoncé par Keir Starmer prévoit la construction de nouvelles villes et de quartiers modernes, avec des infrastructures adaptées : écoles, cabinets médicaux et transports publics. Plus de 100 sites à travers l'Angleterre ont été identifiés pour accueillir ces nouvelles agglomérations, chacune devant compter au moins 10 000 logements. Le gouvernement entend également assouplir certaines réglementations en matière d'aménagement du territoire, notamment en permettant la construction dans des zones actuellement protégées. Cette mesure, bien que controversée, est jugée nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. La vice-Première ministre Angela Rayner, en charge du logement, a défendu un plan « radical » visant non seulement à construire des logements, mais aussi à « stimuler la croissance économique, créer des emplois et redynamiser les villes ». En parallèle, des mesures spécifiques seront mises en place pour accélérer le développement du logement social et abordable, afin de réduire la précarité et le nombre de sans-abri.





