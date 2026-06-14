Le Royaume-Uni intercepte un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la Manche

Les forces britanniques ont arraisonné un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la Manche, une opération saluée comme un coup porté à la guerre en Ukraine.

Le Royaume-Uni a mené une opération d'envergure ce dimanche 14 juin en interceptant un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la Manche. Les forces armées britanniques, appuyées par des commandos des Royal Marines et des agents de l'Agence nationale contre la criminalité, ont arraisonné le navire soupçonné de transporter du pétrole en violation des sanctions internationales.

L'opération, qui a duré six heures, a mobilisé des hélicoptères Chinook, Merlin Mk4 et Wildcat, un avion de patrouille maritime P-8 de la Royal Air Force, ainsi que les navires de guerre HMS Sutherland et HMS Ledbury. Le pétrolier, identifié comme le Smyrtos, sera conduit vers un mouillage au large de la côte sud de l'Angleterre pour y être inspecté et surveillé afin d'évaluer les risques environnementaux et sécuritaires.

Le Premier ministre Keir Starmer a salué cette action comme un coup porté à la guerre illégale menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Dans une déclaration officielle, il a souligné que cette interception rappelle à ceux qui soutiennent l'effort de guerre russe qu'ils ne peuvent pas agir en toute impunité.

Le secrétaire à la Défense, Dan Jarvis, a renchéri en affirmant que la Russie dépend de sa flotte fantôme pour financer son conflit en Ukraine et que cette opération illustre la détermination du Royaume-Uni à faire respecter les sanctions. Il a également rendu hommage au professionnalisme et au courage des forces impliquées. Cette interception n'est pas un cas isolé.

En mars dernier, la France avait déjà arraisonné un pétrolier de la flotte fantôme russe, le Deyna, battant pavillon mozambicain, et l'avait conduit à Marseille pour enquête. La flotte fantôme désigne un ensemble de navires pétroliers utilisés clandestinement par la Russie pour exporter son pétrole malgré les embargoes imposés par la communauté internationale. Ces opérations conjointes entre alliés occidentaux visent à tarir les sources de financement du Kremlin et à affaiblir sa capacité à poursuivre la guerre en Ukraine.

Le gouvernement britannique a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec ses partenaires, notamment la France, pour traquer ces navires et mettre un terme à ces activités illicites qui menacent la sécurité et l'environnement





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