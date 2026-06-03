Le Royaume de Kensuké : une pièce de théâtre immersive au pont transbordeur

Le Royaume de Kensuké, adapté du roman de Michael Morpurgo par Jonathan Salmon, sera joué pour la première fois sur le site du pont transbordeur les 10 et 11 juin. Cette pièce de théâtre jeune public promet une expérience immersive grâce à sa déambulation théâtrale dans la nature, mêlant récit, cirque, musique live et acrobaties.

Le Royaume de Kensuké, une pièce de théâtre adaptée du roman à succès de Michael Morpurgo par Jonathan Salmon , va être présentée pour la première fois sur le site du pont transbordeur les 10 et 11 juin.

Cette représentation jeune public sera mise en scène sous la forme d'une déambulation théâtrale dans la nature, mêlant récit, cirque, musique live et acrobaties. Les spectateurs pourront ainsi profiter d'une expérience immersive, visuelle et sonore. Le spectacle raconte l'histoire de deux mondes qui se rencontrent, celui d'un enfant et celui d'un vieil homme, qui vont apprendre à s'apprivoiser, se découvrir et s'aimer. La pièce sera jouée les mercredi 10 juin et jeudi 11 juin à 19h30 au pont transbordeur.

La durée du spectacle est d'une heure. Les tarifs sont de 23 euros pour les adultes, 17 euros pour les adhérents, 10 euros pour les moins de 26 ans et 7 euros pour les moins de 11 ans. Les réservations peuvent être faites en ligne





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