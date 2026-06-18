Le Royal Ascot à travers les décennies : une tradition royale

Retour en images sur l'histoire du Royal Ascot, l'événement hippique le plus en vue du calendrier britannique, et ses liens indéfectibles avec la monarchie, de la reine Elizabeth II au roi Charles III.

Cette sélection d'images historiques du Royal Ascot plonge le lecteur dans l'univers fastueux et très codifié de l'une des plus prestigieuses courses hippiques au monde, indissociable de la monarchie britannique .

L'événement, qui se tient chaque année à Ascot Heath dans le Berkshire, est bien plus qu'une simple réunion sportive. C'est un véritable parterre de mode et de traditions où la famille royale occupe une place centrale, depuis le traditionnel cortège de calèches jusqu'aux apparitions sur le balcon royal.

Les clichés présentés retracent plusieurs décennies d'histoire, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, illustrant l'évolution des styles, des générations et des titres au sein de la famille royale, tout en soulignant la permanence de certains rituels. On y voit la reine Elizabeth II, figure emblématique de l'institution qui assista à l'événement pendant des décennies, souvent accompanied by ses chevaux, une passion partagée par de nombreux membres de la famille.

Son fidèle compagnon, le prince Philip, duc d'Édimbourg, était également une présence régulière à ses côtés. Les images montrent également le prince Charles, aujourd'hui roi Charles III, en compagnie de Diana, princesse de Galles, puis avec Camilla, duchesse de Cornouailles, devenue reine consort. La nouvelle génération est également représentée avec le prince William et Kate Middleton, désormais prince et princesse de Galles.

D'autres membres comme la princesse Anne, Zara Tindall, la princesse Beatrice ou encore la princesse Eugenie, participent également à cettegrand-messe du sport et de l'élégance. Le Royal Ascot incarne également un moment de rassemblement familial, comme en témoignent les photos de groupe prises au fil des ans, où se côtoient reines, princes, princesses et membres éloignés de la maison de Windsor.

Certaines images sont particulièrement marquantes, comme celle de la reine caressant son cheval après une victoire, ou celle, plus ancienne, du duc de Windsor avec Wallis Simpson. La dernière information, concernant le mariage du fils de la princesse Anne, rappelle que la famille royale évolue et que ses membres, bien que parfois moins médiatisés, poursuivent leurs propres vies familiales.

Parallèlement, la mention du Grand Prix de Monaco, événement distinct mais tout aussi glamour, rappelle que le calendrier des sorties royales et princières est riche et varié





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