Le Rotary Club de Saint-Céré soutient les Ukrainiens

Le Rotary Club de Saint-Céré s'est engagé dans une collecte de fonds pour financer un générateur destiné à un centre de réhabilitation en Ukraine. Grâce à un partenariat avec Ukraine Libre Toulouse et des donateurs généreux, le club a déjà collecté 8 072 euros.

Le club Rotary de la commune de Saint-Céré fait partie d'un réseau de plus de 1,2 million de décideurs solidaires à travers le monde qui se réunissent et agissent pour promouvoir un changement durable, tant au sein de leur communauté qu'au niveau personnel. Leur mission principale consiste à apporter des solutions aux problèmes urgents grâce à un engagement fort et une vision claire.

Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, leur dynamisme et leur intelligence pour mener des actions concrètes. Qu'il s'agisse de l'alphabétisation, de la paix, de l'eau ou de la santé, ils travaillent avec détermination pour améliorer les conditions de vie dans le monde et honorer leurs engagements. \À Saint-Céré, le club s'est investi sur de nombreux sujets de proximité en aidant notamment des associations locales, mais également des associations de bienfaisance comme 'Hôpital Sourire'. Ancrés dans leur raison d'être : 'servir d'abord', ils ont choisi d'aider également en Ukraine en projetant l'achat d'un générateur pour un centre de réhabilitation dans ce pays en guerre. \Leur fil rouge de l'année, un partenariat avec Ukraine Libre Toulouse et de nombreux donateurs, a permis de collecter 8 072 euros pour financer un générateur destiné aux Ukrainiens. Le club tient à remercier les Saint-Céréens qui leur ont permis, durant le marché de Noël, de collecter 924 € en deux journées malgré le froid et la pluie. Les représentants espèrent aller plus loin grâce aux événements prévus en début d'année, dont la brocante du 1er mai et le rallye de voitures anciennes des 8 et 9 juin, très prisés dans le pays de Saint-Céré, afin d'atteindre 10 000 euros. Le Rotary Club de Saint-Céré compte donc sur nous et notre générosité..





