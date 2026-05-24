Le souverain marocain a mis fin aux poursuites judiciaires contre les supporters sénégalais, après la finale de la CAN 2025 à Rabat, où des incidents de violence ont éclaté. Le sujet a aussi été abordé à plusieurs niveaux politiques et religieux.

Le roi Mohammed VI du Maroc a gracié les supporters de football sénégalais emprisonnés à la suite des violences survenues lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat .

Accueillis par le président Bassirou Diomaye Faye, les supporters sénégalais, emprisonnés après les incidents de la finale de la CAN 2025 à Rabat, ont regagné leur pays suite à une grâce royale. La grâce accordée concerne 15 supporters, après 1h du matin à l'aéroport Blaise-Diagne de Diamniadio, où ils ont été accueillis par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et des membres de la Fédération sénégalaise de football





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