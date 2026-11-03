Le roi Charles III dénonce l'esclavage et Andy Burnham propose un dialogue sur les excuses

Le roi Charles III a qualifié l'esclavage d'injustice monstrueuse. Le Premier ministre Andy Burnham propose des excuses officielles sans réparations financières aux nations du Commonwealth.

Le roi Charles III a exprimé une " horreur " profonde face à l'histoire de l'esclavage lors de l'ouverture du sommet des dirigeants du Commonwealth à Antigua-et-Barbuda. En qualifiant cette période de " grande injustice " et d'" horreur ", le souverain britannique a reconnu que le passé esclavagiste projette encore son ombre sur les îles et les autres membres de l'organisation.

Le roi Charles III a effectué cette déclaration à Nelson's Dockyard, une base navale historique fondée en 1725, dans le cadre d'une tournée caribéenne de neuf jours. Cette visite fait partie d'une démarche visant à corriger les erreurs du passé tout en travaillant pour l'avenir, selon les mots mêmes du monarque qui a qualifié ce chapitre d'histoire de honteux.

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Déclarations officielles et position constitutionnelle

Le roi Charles III a déclaré à Antigua-et-Barbuda que ce chapitre honteux de l'histoire remplissait son cœur d'horreur et son âme de tristesse. Il a affirmé vouloir agir pour l'avenir en tirant des leçons du passé, bien que les actes des prédécesseurs ne puissent être modifiés. Le palais de Buckingham a toutefois rappelé la neutralité constitutionnelle du souverain, précisant que toute action politique doit émaner du gouvernement britannique.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham, arrivé au pouvoir en juillet, a annoncé son intention d'ouvrir un " dialogue structuré " avec les pays du Commonwealth. Cette démarche vise à aboutir à l'expression d'excuses officielles pour le rôle du Royaume-Uni dans la traite transatlantique. M. Burnham a confirmé lors d'un entretien bilatéral qu'il souhaitait examiner ces " prochaines étapes " avec la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley.

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Réactions des dirigeants caribéens et exigences de réparations

Mia Mottley a apporté son soutien à cette proposition de dialogue, selon un compte rendu de Downing Street. Le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip Pierre, a salué cette initiative comme étant sans précédent, notant qu'aucun Premier ministre britannique n'était jamais allé aussi loin auparavant. Il a également confirmé que l'organisation Caricom était prête à s'engager dans cette conversation.

Philip Pierre a insisté sur le fait que des excuses sans réparations étaient incomplètes. Il a déclaré que les excuses formelles de l'État britannique constitueraient un moment d'une importance historique, mais que la justice réparatrice concernait la responsabilité des États et des institutions. Cette responsabilité, selon lui, n'expire pas avec le passage des générations, contrairement à la culpabilité individuelle.

Débats sur les réparations financières et dette extérieure

Le Premier ministre Andy Burnham a fermé la porte aux compensations financières dans une tribune publiée dans le Guardian. Il a affirmé que les Britanniques d'aujourd'hui ne pouvaient pas être tenus pour responsables de torts historiques auxquels ils n'ont pas pris part personnellement. Cependant, il a proposé de travailler à une restructuration de la dette des pays les plus pauvres du Commonwealth, qui souffrent de la hausse des taux d'intérêt.

Andy Burnham a appelé les créanciers privés et les bailleurs hors pays du G7 à contribuer à cet effort de restructuration. Le Royaume-Uni va également présider deux groupes de travail destinés à booster les échanges commerciaux au sein du Commonwealth. Ces initiatives visent à sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques et à stimuler le commerce régional.

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Contexte mémoriel et visite aux Bermudes

La visite aux Bermudes a confronté le roi Charles III à la mémoire de l'esclavage, un sujet sensible pour la monarchie. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche mémorielle plus large, incluant l'examen d'une proposition de loi visant à abroger formellement les textes coloniaux régissant l'esclavage au Sénat le mardi 20 octobre. Ces actions reflètent une volonté de regarder le passé en face tout en naviguant dans les eaux troubles des demandes de réparations.