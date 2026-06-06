Le rocher de Dabo, un site historique et naturel emblématique des Vosges

Le rocher de Dabo en Moselle, avec sa chapelle perché à 660 mètres d'altitude, offre un panorama exceptionnel sur la forêt vosgienne. Ce lieu de pèlerinage millénaire, autrefois sanctuaire celtique, séduit par son histoire et ses sentiers de randonnée.

Le rocher de Dabo, situé dans la commune de Dabo en Moselle , domine la vallée de la Zorn à plus de 600 mètres d'altitude. Ce site, émergeant au-dessus des arbres, abrite une chapelle et offre une vue grandiose sur la forêt vosgienne.

Formé il y a environ 200 millions d'années, ce bloc de grès rose mesure 20 mètres de haut, 80 mètres de long et 26 mètres de large. Son histoire remonte à des millénaires : il fut d'abord un lieu de culte celtique avant de devenir, au XIIe siècle, un lieu de pèlerinage chrétien. Une première chapelle y fut édifiée, puis détruite en 1697 par les troupes de Louis XIV lors des guerres en Alsace et en Lorraine.

Une nouvelle chapelle, dédiée à sainte Odile, fut ensuite construite sur ce rocher, devenant un important centre de pèlerinage. Aujourd'hui, le rocher de Dabo est l'une des attractions les plus prisées de Moselle, dans le pays de Sarrebourg. Il attire chaque année de nombreux visiteurs, amateurs d'histoire, de nature ou de spiritualité. Le site offre un panorama spectaculaire sur la vallée de la Zorn et la forêt environnante.

Plusieurs sentiers de randonnée, comme le circuit de 5 km qui fait le tour du rocher, permettent d'accéder au site depuis le village de Dabo ou les environs, offrant divers points de vue. Ce lieu constitue une étape idéale pour une balade dans la région, alliant patrimoine naturel et historique. Le rocher de Dabo est ainsi considéré comme l'un des sites les plus remarquables des Vosges





marieclaire_fr / 🏆 19. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rocher De Dabo Chapelle Vosges Moselle Pèlerinage Randonnée Panorama Grès Rose Sainte Odile Vallée De La Zorn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Réchauffement climatique : dans les Vosges, une association veille sur la forêtDans un massif forestier fragilisé par le changement climatique, Sylv’Acctes finance l’entretien de parcelles pour préparer la forêt de demain

Read more »

Meurthe-et-Moselle : un kiné mis en examen pour viols et agressions sur huit femmesSoupçonné d’avoir agressé sexuellement huit de ses patientes, un homme de 43 ans a été mis en examen ce vendredi 5 juin à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Le procureur de la République de Nancy a annoncé l’ouverture d’une enquête

Read more »

Cinq personnes grièvement blessées, dont quatre enfants, dans l’incendie d’un appartement en MoselleLes enfants de 6, 8, 11 et 14 ans, ainsi qu’un homme de 78 ans, ont été intoxiqués par les fumées de cet incendie, dont les causes sont pour l’instant indéterminées

Read more »

Cinq blessés graves, dont quatre enfants, dans un incendie en MoselleQuatre enfants de 6 à 14 ans et un homme de 78 ans ont été intoxiqués par les fumées dans l’incendie d’un appartement à Forbach (Moselle) dans la nuit de vendredi à samedi

Read more »