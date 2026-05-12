Le Robert, dictionnaire de référence de la langue française, ajoute le mot 'narchomicide' et consacre la gastronomie étrangère

Le Robert, dictionnaire de référence de la langue française, a ajouté le mot 'narchomicide' en 2023, qui désigne un groupe masculiniste composé de célibataires qui se considèrent rejetés par les femmes. L'édition 2027 du Petit Robert consacre également une place de choix à la gastronomie étrangère, en incluant des mots tels que 'kimchi' (plat coréen) et 'jus de cuisson des légumineuses' (eau utilisée en cuisine comme substitut au blanc d'œuf). Les deux ouvrages de référence de la langue française accueillent également de nouvelles personnalités, telles que le danseur Guillaume Diop, l'écrivaine Danièle Sallenave, le cinéaste James Gray, le cycliste Tadej Pogacar et le basketteur Victor Wembanyama.

Le Robert , dictionnaire de référence de la langue française , a ajouté le mot 'narchomicide' en 2023, qui désigne un groupe masculiniste composé de célibataires qui se considèrent rejetés par les femmes.

L'édition 2027 du Petit Robert consacre également une place de choix à la gastronomie étrangère, en incluant des mots tels que 'kimchi' (plat coréen) et 'jus de cuisson des légumineuses' (eau utilisée en cuisine comme substitut au blanc d'œuf). Les deux ouvrages de référence de la langue française accueillent également de nouvelles personnalités, telles que le danseur Guillaume Diop, l'écrivaine Danièle Sallenave, le cinéaste James Gray, le cycliste Tadej Pogacar et le basketteur Victor Wembanyama





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