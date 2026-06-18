Le road trip atypique : des aventuriers explorent l'Albanie en camping-car vintage

Des passionnés de voyages opting pour des aventures hors des sentiers battus. Cet été, certains choisissent l'Albanie pour sa nature préservée, d'autres parcourent l'Afrique et l'Amérique en camping-car géant, tandis que la tendance verte pousse certains à privilégier les véhicules électriques pour des escapades Atlantic.

Jennifer et Victor sont de vrais aventuriers. Avec leur camping-car vintage et leurs deux amis à quatre pattes, ils ont décidé de parcourir l'Europe, à la recherche des endroits les plus reculés.

Pour cet été, une destination étonnante : l'Albanie. Pour certains voyageurs, c'est la taille qui fait le bonheur. Aurélien et Orane ont choisi la démesure pour offrir un road trip exceptionnel à leurs deux enfants. Le couple a investi dans ce mastodonte pour vivre leur rêve, parcourir le continent africain et le continent américain.

Mais la nouvelle tendance dans ce secteur, ce sont les véhicules électriques. Camille et Alizée ont décidé de tenter l'expérience. Soucieuses de l'environnement, elles vont prendre leur temps sur les routes et profiter de quatre jours de détente, au bord de l'océan Atlantique





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Road Trip Camping-Car Albanie Aventure Véhicule Électrique

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