Le Rassemblement national rejette catégoriquement les accusations contre Jordan Bardella. Jean-Paul Garraud demande à être entendu par l'IGJ.

Le Rassemblement National mène une contre-offensive vigoureuse suite à la publication par les journaux Le Monde et Mediapart de nouveaux éléments concernant des écrits antisémites attribués à son président, Jordan Bardella. La direction du parti a rejeté ces allégations avec une fermeté absolue, qualifiant l'ensemble du dispositif médiatique et judiciaire d'une manœuvre orchestrée visant à discréditer durablement la formation politique d'extrême droite. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions politiques exacerbées et de scrutiny accru sur les figures clés de la droite nationale.

Dénonciation d'une Cabale Médiatique

Jean-Paul Garraud, député européen du Rassemblement National et magistrat de profession, s'est positionné comme l'un des porte-paroles principaux de cette contestation. Affirmant sa bonne foi totale, il a déclaré : S'il y a quelqu'un en faute dans cette affaire, c'est moi , tout en précisant qu'il demandait à être entendu par l'Inspection générale de la justice pour éclaircir sa propre implication dans les événements récents. Sa présence au siège du parti lors des perquisitions effectuées a suscité des interrogations qu'il cherche à dissiper par cette démarche proactive.

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Marine Le Pen, la présidente nationale du mouvement, a fait valoir par son porte-parole, Charles Alloncle, que cette polémique durait depuis deux mois et ressemblait de plus en plus à une cabale médiatique . L'objectif supposé serait de saturer l'espace public pour nuire à l'image du parti avant les échéances électorales. Charles Alloncle a insisté sur le caractère artificiel et injuste de cette campagne de dénigrement qui, selon ses dires, vise à empêcher l'expression légitime des électeurs.

Refus Catégorique de la Présidence

Au cœur de cette tempête médiatique, Jordan Bardella a tenu à réfuter catégoriquement toute responsabilité dans la rédaction ou la publication des textes incriminés. Le président du Rassemblement National a affirmé : Je conteste être l'auteur de ces propos , soulignant que ces accusations ne reposaient sur aucun fondement probant selon sa défense. Cette négation formelle est essentielle pour le parti qui souhaite isoler les rumeurs et maintenir la confiance de sa base électorale face à ces révélations.

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Laurent Jacobelli, député de la Moselle et porte-parole officiel du parti, a apporté son soutien indéfectible à Bardella. Il a rappelé que Jordan Bardella le dit, il n'a jamais écrit les propos qu'on lui prête , ajoutant que l'intégrité morale et politique du jeune dirigeant était intangible. La position du Rassemblement National est ainsi unifiée autour de la nécessité de défendre son président contre ce qui est décrit comme une persécution politique sans précédent.

Perceptions d'une Chasse à l'Homme

La rhétorique défensive s'est étendue à d'autres membres influents du mouvement, dont Julien Odoul, député du département de l'Yonne. Ce dernier a martelé avec colère qu'il s'agissait d'une véritable chasse à l'homme , utilisant une terminologie forte pour dénoncer l'acharnement des autorités et des médias. Pour Odoul, cette persécution ne vise pas la justice, mais bien l'élimination politique de figures montantes de la droite radicale française.

Dans une optique similaire, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, a exprimé des suspicions de fuites préméditées. Il a déclaré avoir l'impression qu'il s'agissait principalement de règlements de compte internes ou externes au parti, suggérant que les révélations pourraient être le fruit de stratégies manipulatoires plutôt que de simples investigations journalistiques. Ces multiples témoignages convergent vers une narration de victimisation et de conspiration.

Conséquences Politiques et Réactions Externes

Les révélations ont également attiré l'attention de l'opposition de gauche. Jean-Luc Mélenchon, figure de la France Insoumise, n'a pas manqué d'ironiser face aux déclarations de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Darmanin avait précédemment avancé que la possibilité d'un second tour entre le Rassemblement National et la France Insoumise mènerait la France au bord de la guerre civile . Cette remarque a suscité une vive polémique et des réponses acerbes de la part de l'extrême gauche.

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La situation actuelle montre une fracture politique profonde, où les accusations de racisme et d'antisémitisme sont utilisées comme des armes politiques par les uns et dénoncées comme des outils de persécution par les autres. L'affaire Bardella et les écrits qui lui sont attribués deviennent le catalyseur d'un débat plus large sur la liberté de presse, les limites de la dénonciation et la nature même de la démocratie française face aux mouvements populistes. Le temps dira si ces tensions apaisent ou exacerbent le climat politique national.