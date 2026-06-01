Le RMC Poker Show : Sitbon en forme aux WSOP, la fin d'une ère pour Lewis et l'actu football avec Laurens

Revivez l'intégrale du RMC Poker Show du 31 mai avec les analyses de Julien Sitbon après son parcours aux WSOP, les confidences de Romain Lewis sur son départ de Winamax et le débriefing football de Julien Laurens.

Chaque dimanche à minuit, Daniel Riolo anime une heure d'émission en direct avec Moundir Zoughari , dédiée aux passionnés de poker. Au programme : les conseils avisés d'un joueur professionnel, l'actualité du moment et les annonces de tournois.

C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de poker sur RMC. L'émission du 31 mai dernier était particulièrement riche en actualités. Julien Sitbon était l'invité principal. Il a connu un excellent début de tournoi à Vegas, se hissant parmi les 16 derniers joueurs du Heads-Up Championship à 25 000$ des WSOP, avec à la clé plus de 700 000 dollars de gains potentiels.

Greg Chochon, le patron des World Series of Poker, était également présent pour décrypter l'organisation et les enjeux du plus grand festival de poker au monde. Enfin, Romain Lewis a tenu à annoncer en direct la fin de sa collaboration avec Winamax après neuf années intenses et fructueuses. Il évoque avec émotion la fin de cette belle aventure et son envie de découvrir de nouveaux horizons.

Ce fut également l'occasion pour lui de revenir sur le plus beau moment de sa carrière, vécu sur le Main Event des WSOP, une table finale inoubliable. Cette semaine, l'émission a également abordé l'actualité footballistique avec Julien Laurens, journaliste sportif, pour décrypter la liste de l'Algérie pour la Coupe du Monde, analyser la stratégie d'Arsenal et commenter les rumeurs de transfert concernant Sage et Liverpool.

Le RMC Poker Show reste ainsi la référence pour suivre l'actualité du poker et des sports connexes, grâce à des invités de marque et des discussions passionnées





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