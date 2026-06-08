Le RMC Poker Show du 7 juin : Axel Bayout brille aux WSOP

Résumé du RMC Poker Show du 7 juin 2026 avec Axel Bayout, les fondateurs d'ELSI et Pierre Calamusa. Bayout raconte son exploit aux WSOP, passant de 550$ à 139 500$.

Chaque dimanche à minuit, l'émission RMC Poker Show animée par Daniel Riolo et Moundir Zoughari offre aux passionnés de poker une heure de direct riche en conseils, actualités et analyses de tournois.

L'édition du 7 juin 2026 a particulièrement marqué les esprits grâce à la performance exceptionnelle d'Axel Bayout, qui a transformé un modeste buy-in de 550$ en une cinquième place dans l'Event #1 Mini Mystery Millions des World Series of Poker (WSOP), empocheant 139 500$. Ce succès illustre parfaitement l'adage du poker : avec de la stratégie et de la chance, tout est possible.

Bayout a partagé son parcours avec les auditeurs, détaillant les mains clés et les décisions qui l'ont mené à la table finale. Il a également souligné l'importance de la gestion de bankroll et de la patience, deux qualités essentielles pour performer dans les grands tournois. Au cours de la même émission, les fondateurs de l'application poker ELSI, Simon Roboh et Antony Sadoun, ont présenté leur outil innovant qui aide les joueurs à analyser leurs parties et à améliorer leur jeu.

Ils ont discuté des fonctionnalités de l'appli, notamment le suivi des statistiques en temps réel et les conseils personnalisés basés sur l'intelligence artificielle. Pierre Calamusa, quelques jours après avoir accordé une interview à LEGEND, était également présent pour partager son expérience des WSOP et ses réflexions sur l'évolution du poker professionnel. Il a notamment abordé les défis mentaux liés à la compétition de haut niveau et l'importance de l'équilibre entre vie personnelle et carrière.

La deuxième partie de l'émission a vu Moundir répondre à une question existentielle posée par un auditeur : préférerait-il être gros et moche avec un bracelet WSOP ou magnifique et musclé mais sans bracelet ? Sans hésiter, Moundir a choisi le bracelet, déclenchant les rires de Daniel Riolo. Ce segment humoristique a rappelé que le poker reste un jeu de passion où les récompenses symboliques comme le bracelet ont une immense valeur.

En fin d'émission, un clin d'œil a été fait au Brunch de Stephen du même dimanche, de 13h à 15h, une autre émission phare de la grille RMC. Les auditeurs ont été invités à ne pas manquer les prochains rendez-vous, notamment l'intégrale du 31 mai avec Julien Sitbon, Grégory Chochon et Romain Lewis, qui a quitté le Team Winamax après neuf ans de collaboration.

Le RMC Poker Show continue de s'imposer comme le rendez-vous incontournable des amateurs de poker en France





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