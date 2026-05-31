Le RMC Poker Show du 31 mai : Sitbon en forme aux WSOP, la fin de l'ère Lewis chez Winamax, et les coulisses des WSOP avec Chochon

Revivez l'émission spéciale du RMC Poker Show du 31 mai avec les analyses de Julien Sitbon sur son parcours aux WSOP, les confidences de Romain Lewis sur son départ de Winamax après 9 ans, et les insights de Grégory Chochon, patron des WSOP. Le rendez-vous hebdomadaire incontournable des passionnés de poker sur RMC.

Chaque semaine, les amateurs de poker ont un rendez-vous incontournable sur les ondes de RMC. En effet, tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo et Moundir Zoughari animent le RMC Poker Show, une émission d'une heure entièrement dédiée à l'univers du poker.

Ce programme propose un mélange varié : des conseils stratégiques prodigués par un joueur professionnel, l'analyse de l'actualité poker du moment, et des discussions sur les grands tournois à venir ou en cours. C'est une offre complète pour les passionnés souhaitant suivre de près le monde palpitant des cartes. Le numéro du 31 mai dernier a particulièrement retenu l'attention avec la présence d'invités de marque.

Julien Sitbon, qui a réalisé un début de tournoi exceptionnel aux World Series of Poker (WSOP) à Las Vegas, était sur le plateau. Il a partagé son expérience alors qu'il se trouvait à seulement seize joueurs restants du Head's Up Championship doté d'un prize pool de 25 000 dollars, avec plus de 700 000 dollars en jeu pour la première place.

Également présent, Grégory Chochon, le directeur des WSOP, a donné des perspectives sur le plus grand festival de poker au monde. Enfin, Romain Lewis, une figure connue du poker français, a annoncé la fin de sa collaboration avec la Team Winamax après neuf années fructueuses. Il a évoqué les raisons de cette décision et ses projets pour l'avenir, soulignant notamment que le plus beau moment de sa carrière reste son Main Event des WSOP.

Cette émission spéciale a donc offert un concentré d'informations Premium et de témoignages forts pour tous les followers du poker. Le rendez-vous reste fixé chaque semaine pour continuer à explorer cet univers en profondeur





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