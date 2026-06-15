Le RMC Poker Show : conseils, actualité et performances des WSOP avec des invités de marque

Chaque dimanche à minuit, le RMC Poker Show avec Daniel Riolo et Moundir Zoughari offre une heure de direct aux amateurs de poker. Au programme : conseils de pro, analyses de tournois et discussions variées. Le 7 juin, l'émission a mis en lumière la performance d'Axel Bayout aux WSOP 2026 (5e et 139 500 $), les fondateurs d'ELSI, et Pierre Calamusa. Le 14 juin, le brunch de Stephen a clos la semaine avec Jérôme Coppel et Maria Azé sur le tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Un cocktail d'information et de divertissement pour les passionnés.

Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo et Moundir Zoughari animent une heure de show en direct dédiée aux passionnés de poker sur RMC. Ce rendez-vous hebdomadaire propose des conseils d'un joueur professionnel, des discussions sur l'actualité du poker et des revues de tournois.

Le 7 juin, l'émission a accueilli plusieurs invités notables : Axel Bayout, qui a réalisé une performance remarquée aux WSOP 2026 en se classant 5e de l'Event #1 Mini Mistery Millions et en remportant 139 500 $, ainsi que Simon Roboh et Antony Sadoun, fondateurs de l'application de poker ELSI. Pierre Calamusa était également présent, quelques jours après son interview dans l'émission LEGEND.

L'histoire d'Axel Bayout illustre parfaitement l'ascension possible dans le monde du poker : avec une mise de départ de 550$, il a réussi à décrocher une somme substantielle sur le premier tournoi des WSOP 2026. Par ailleurs, une discussion animée a opposé les points de vue sur une question lifestyle : entre être "gros et moche avec un bracelet" ou "magnifique et musclé mais sans bracelets", Moundir a livré sa préférence sans hésitation.

L'émission du 14 juin a quant à elle été suivie du brunch de Stephen, de 13h à 15h, avec la participation de Jérôme Coppel et Maria Azé pour analyser la huitième et dernière étape du tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Ces contenus démontrent la diversité des sujets abordés, allant des performances sportives aux réflexions personnelles, en passant par les innovations technologiques dans le poker





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