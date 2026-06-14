Le Ring des GG : un débat passionnant sur l'actualité sportive

Les Grandes Gueules du Sport se sont affrontées dans le Ring des GG pour débattre de l'actualité sportive. Le capitaine Cessieux a pris la parole pour exprimer son mécontentement, tandis que les invités ont partagé des moments de nostalgie en évoquant les grands moments du sport. L'émission a également accueilli Frédéric Weis, éditorialiste, qui a partagé ses réflexions sur l'actualité sportive.

Le Ring des GG, une émission sportive animée par les Grandes Gueules du Sport, a proposé un débat passionnant ce week-end. Les invités ont pris position sur différents sujets d'actualité, créant ainsi deux camps opposés.

Le capitaine Cessieux a pris la parole pour exprimer son mécontentement, tandis que les Grandes Gueules ont partagé des moments de nostalgie en évoquant les grands moments du sport. L'émission a également accueilli Frédéric Weis, éditorialiste, qui a partagé ses réflexions sur l'actualité sportive. Les Grandes Gueules du Sport sont entourées de sportifs de renom, tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu et Cédric Heymans.

L'émission a commencé par l'actu brûlante du sport, suivie d'un débat sur le buzzer et d'un jeu interactif avec les invités. Les sujets abordés comprenaient la fin du match entre les USA et le Paraguay, le forfait de Neymar pour le premier match du Brésil et l'arrivée de Will Still à Auxerre





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