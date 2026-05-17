Le retour triomphal de Hans Lombard-Buret après neuf mois d'absence

Après une grave rupture du tendon d'Achille, le pilier du SUA Agen, Hans Lombard-Buret, a fait son retour officiel en Pro D2 lors du dernier match de la saison face à Mont-de-Marsan.

Le sport de haut niveau est souvent marqué par des moments de bascule brutaux, et pour Hans Lombard-Buret , ce moment est survenu le 14 août lors d'une rencontre de préparation contre Carcassonne.

Un bruit sec, un clac caractéristique, et le verdict tombe : rupture du tendon d'Achille à la cheville droite. Pour un pilier de 25 ans, dont la puissance et l'ancrage au sol sont les outils de travail primordiaux, une telle blessure peut être dévastatrice et mener à une absence prolongée. Pourtant, dès les premières minutes suivant l'incident, le joueur a refusé de s'avouer vaincu, s'interdisant l'idée de passer une saison entière loin des terrains.

Ce combat mental a été le moteur de sa convalescence durant neuf mois et un jour, une période d'une intensité rare où chaque petit progrès comptait pour retrouver ses capacités physiques. Le dénouement de ce long calvaire a eu lieu vendredi soir, sur la pelouse du stade Boniface, lors de l'ultime journée de Pro D2 face à Mont-de-Marsan.

Bien que le résultat collectif ait été amer, avec une défaite lourde de 50-28 pour Agen, la dimension personnelle de ce match transcendait largement le score final. Mauricio Reggiardo, le manager du SUA, a surpris tout le monde en titularisant le pilier gauche pour cette rencontre. Ce choix était une récompense pour le travail acharné fourni quotidiennement avec le staff médical et les préparateurs physiques.

Alors qu'un temps de jeu réduit de 15 ou 20 minutes était initialement prévu pour sécuriser son retour, les interruptions répétées et le rythme haché du match ont permis à Lombard-Buret de rester sur le terrain pendant environ 30 minutes. Ce retour symbolique a permis au joueur de valider officiellement sa rééducation et de retrouver les sensations du combat en mêlée, élément central du rugby.

Au-delà du terrain, ces 274 jours d'absence ont été marqués par des bouleversements personnels majeurs qui ont aidé le joueur à traverser l'épreuve. Hans Lombard-Buret est devenu père, un événement qui a radicalement changé sa perception des difficultés. La naissance de son enfant a agi comme un catalyseur de résilience, lui permettant de relativiser la douleur et la frustration de l'inactivité forcée.

Il a tenu à rendre un hommage vibrant à son épouse, soulignant son soutien indéfectible durant les six premières semaines où il était condamné à l'usage de béquilles et d'une botte de marche. Pour s'évader et calmer son esprit durant les phases les plus dures de sa convalescence, le rugby a temporairement laissé place à la patience de la pêche à la carpe, une passion découverte récemment.

Ce détour par la vie civile et familiale a forgé un homme plus mature et plus fort, prêt à reprendre sa place dans un groupe où le SUA s'est illustré comme la meilleure mêlée du championnat, même en son absence. Le retour au CERS de Capbreton puis la reprise progressive des entraînements à Armandie ont marqué les dernières étapes de ce périple physique et psychologique.

Pour Hans, retrouver le short et la pelouse n'est pas simplement un retour au travail, c'est une véritable reconquête de son identité d'athlète. Le rugby est la seule chose qu'il sache et aime faire, et l'émotion ressentie lors de ce dernier match à Mont-de-Marsan témoigne de l'attachement profond qu'il porte à son sport. Malgré la défaite collective, le sentiment de victoire personnelle est total.

Le pilier gauche, ancien joueur du Stade Toulousain et champion du monde U20, a prouvé que la volonté et la détermination pouvaient triompher de l'adversité physique la plus sévère. Désormais, avec un moral d'acier et un corps remis à niveau, il pourra envisager la saison suivante avec la sérénité de celui qui est revenu des abysses de la blessure pour retrouver sa passion





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