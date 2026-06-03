Le retour en force des trains de nuit au départ de Toulouse

Les trains de nuit, autrefois considérés comme démodés, connaissent un véritable regain de popularité à Toulouse. économique, pratique et écologique, ce mode de transport attire de plus en plus de voyageurs, comme en témoignent les passagers interrogés en gare de Matabiau. La SNCF confirme une hausse significative de la fréquentation depuis la pandémie de Covid-19, avec des tarifs attractifs et des services améliorés. Le train de nuit s'impose ainsi comme une alternative crédible à l'avion et au TGV, notamment pour les déplacements professionnels et les trajets longue distance.

Je l'ai utilisé pour la première fois il y a quelques jours : au départ de Toulouse , les trains de nuit ont-ils toujours la cote auprès des voyageurs ?

À contre-courant de l'avion et du TGV, les trains de nuit continuent-ils de séduire les voyageurs au départ de Toulouse ? Plus économiques, pratiques et écologiques, ces liaisons nocturnes semblent connaître un regain de popularité ces dernières années, portées par une fréquentation en forte hausse confirmée par la SNCF. Les voyageurs rencontrés en gare de Matabiau semblent séduits par ce mode de transport emblématique. La Dépêche les a interrogés.

En gare de Toulouse-Matabiau, les voyageurs défilent au rythme des départs annoncés sur les écrans. TER, trains liO, TGV… et chaque soir, les trains de nuit, des Intercités, reprennent aussi la route. À l'heure où l'avion et la grande vitesse séduisent une majorité de Français, ces liaisons nocturnes continuent pourtant d'attirer de nombreux passagers. Économiques, pratiques et plus écologiques, elles semblent même retrouver un second souffle ces dernières années.

À Toulouse, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui les empruntent encore. Longtemps considéré comme démodé, voire inconfortable, le train de nuit connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. À la gare Matabiau, les voyageurs rencontrés se montrent plutôt enthousiastes. Je l'ai utilisé pour la première fois il y a quelques jours.

J'étais à Nantes et j'ai dû descendre à Toulouse au dernier moment pour un rendez-vous professionnel. Le train de nuit s'est révélé être l'option la plus économique, écologique et pratique, raconte Baptiste. Il poursuit : J'ai embarqué à la gare des Aubrais, près d'Orléans, après être arrivé de Nantes en train. C'était assez drôle de voir tous ces passagers en tenue confortable arriver sur le quai à 23 h 15.

Finalement, le voyage s'est très bien passé. Même constat pour Yvan, habitué de ces trajets nocturnes : Quand j'étais plus jeune, je le prenais au moins deux fois par mois pour aller à Paris. Ça me faisait économiser une nuit d'hôtel et c'était inclus dans mon abonnement jeune. Je l'ai repris récemment parce que c'était la seule solution abordable et, franchement, l'expérience n'a pas changé : on dort toujours aussi bien dedans, sourit-il.

Solution économique pour les déplacements de dernière minute, alternative plus écologique à l'avion ou moyen d'éviter une nuit d'hôtel : le train de nuit semble convaincre un public de plus en plus large. Une tendance confirmée par la SNCF Voyageurs. C'est une offre qui rencontre un vrai succès, notamment depuis le Covid. Nous comptions environ 368 000 voyageurs par an en 2019, contre plus d'un million en 2025, indique l'entreprise.

Parmi eux, près de 30 % des clients de la ligne Toulouse-Paris utiliseraient ce service pour des déplacements professionnels. Avec des tarifs souvent attractifs - autour de 50 euros en seconde classe et moins de 100 euros en première lorsqu'ils sont réservés à l'avance -, le train de nuit séduit aussi par ses services.

Des douches sont notamment mises à disposition à l'arrivée dans les gares de Paris-Austerlitz et de Toulouse-Matabiau (ndlr, uniquement pour la 1re classe, inaccessibles pour la 2e même en payant). Toutes les études que nous menons montrent que le rapport qualité-prix est jugé très intéressant par les voyageurs, notamment parce qu'il permet d'économiser une nuit d'hôtel, souligne encore la SNCF. Une dynamique permise grâce à un plan de relance (rénovation de trains, augmentation de la flotte) engagé en 2020.

Entre voyageurs réguliers et utilisateurs occasionnels, le train de nuit semble donc continuer à tracer sa route, bien loin de l'image vieillissante qui lui collait autrefois à la peau. En France, plusieurs lignes de trains de nuit circulent quotidiennement sur le réseau de la SNCF, reliant Paris à de nombreuses grandes villes à travers le pays. Tous ces trajets partent - ou arrivent - à la gare d'Gare de Paris-Austerlitz, point central des liaisons nocturnes nationales. Pour accéder de nouveau à cet articl





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