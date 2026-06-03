Le retour du phénomène El Niño menace de perturber le climat mondiaux - Les chances d'un épisode 'super' El Niño sont élevées

Les experts redoutent le retour du phénomène El Niño en raison de la probabilité élevée d'un épisode El Niño d'ici juillet. Les modèles climatiques suggèrent une évolution des conditions moyennes du Pacifique vers un état plus chaud. Les conséquences d'un El Niño pourraient être importantes, notamment pour les pays du Pacifique et d'Afrique.

Le retour du phénomène El Niño est redouté cette année en raison de la probabilité élevée d'un épisode El Niño d'ici juillet, soit environ 80 %, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Les modèles climatiques suggèrent une évolution des conditions moyennes du Pacifique vers un état plus chaud, ce qui pourrait conduire à un El Niño quasi permanent ou à des épisodes plus extrêmes. Si l'épisode atteint ou dépasse les 2 °C, il sera considéré comme un 'super El Niño' et des records mondiaux de chaleur pourraient être battus dès 2026.

L'Europe pourrait être relativement épargnée par les conséquences de cet épisode, mais les pays du Pacifique et d'Afrique pourraient être touchés par des pluies diluviennes et des inondations. Les experts redoutent aussi les conséquences d'un El Niño sur les conditions climatiques mondiales, car il pourrait entraîner des phénomènes metéorologiques extrêmes





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