Le retour de Trump et l'électrochoc sur l'Europe

Le président américain Donald Trump, en contact direct avec Vladimir Poutine, a créé un électrochoc en Europe. L'article analyse les conséquences de cette initiative et l'appel lancé par Emmanuel Macron à l'Europe pour renforcer ses capacités de défense et d'économie.

Samedi 7 décembre, un soir parisien pluvieux et venteux, une lueur d'espoir s'est allumée sur le parvis de Notre-Dame de Paris, lieu de la célébration de sa réouverture. Se dirigeant seul vers Emmanuel et Brigitte Macron , Donald Trump , président-élu américain en son premier déplacement à l'étranger, arborait un costume bleu nuit et une cravate jaune. Bleu, jaune : les couleurs de l'Ukraine.

Pourrait-il que le futur 47e président des États-Unis, qui n'avait de cesse de dire qu'il ne voulait plus payer pour l'Ukraine et arrêterait la guerre « en 24 heures » ait changé d'avis ? Pourrait-il que ce président aux déclarations brutales et définitives ait écouté ceux de ses conseillers qui refusaient d’offrir une victoire politique à Vladimir Poutine ? Un mini-sommet organisé à l’Elysée dans la foulée par Emmanuel Macron avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky semblait accréditer cette thèse. Les semaines qui ont suivi ont laissé perdurer l’espoir avec ce « marché » que proposait Trump – aide militaire contre terres rares – et les concessions de Zelensky, pressés sans doute par la lassitude de son peuple, et qui s’est dit prêt à négocier avec Poutine. Deux mois plus tard et un début de mandat tout feu tout flamme, Donald Trump a téléphoné à Vladimir Poutine et les deux hommes qui sont de la même trempe – mais pas tout à fait du même bois du côté de l’ex-espion du KGB – ont décidé de se rencontrer et, tout le monde l’a bien compris, d’entamer des pourparlers de paix sans Zelensky et sans l’Union européenne. « Je craignais ce jour depuis le 24 février 2022 et nous y sommes. Après 3 ans de résistance héroïque des Ukrainiens, l’Occident s’apprête à les lâcher et à offrir à Poutine la victoire politique que le terrain militaire lui refusait », a déploré hier l’eurodéputé (Place publique) Raphaël Glucksmann. « Nous voilà revenus à ce moment 1938 de notre Histoire, ce moment Daladier et Chamberlain qui revient toujours et que, connaissant la faiblesse insigne des élites occidentales, je redoutais depuis 3 ans. » Et force est de constater que face à cette nouvelle donne l’Europe semble aussi divisée que tétanisée.Emmanuel Macron, président de la seule nation de l’UE disposant de la dissuasion nucléaire et d’un siège au conseil de sécurité de l’ONU, président entravé sur le plan intérieur par la faute de sa dissolution ratée et conscient qu’il ne lui reste que son pré carré des affaires étrangères, sait que sa voix, même affaiblie, peut porter. D’autant plus qu’il a pour lui la constance d’avoir toujours plaidé depuis 2017 pour une défense européenne dont on mesure aujourd’hui combien elle serait utile. « C’est le moment pour l’Europe d’accélérer et d’agir. Elle n’a pas le choix. Elle arrive à la fin du chemin », estime-t-il, évoquant la fin d’un cycle commencé en 1945 après la conférence de Yalta. « Ce que Trump dit à l’Europe, c’est que c’est à vous de prendre le relais. Et moi, je dis : à nous de le faire. Nous devons renforcer nos capacités afin d’agir même sans l’implication des États-Unis », a expliqué le Président alors que le nouveau chef du Pentagone a indiqué que les États-Unis ne seraient pas toujours là pour l’Europe. Pas question d’une paix qui serait « une capitulation » Quant à l’Ukraine, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que seul le président ukrainien Volodymyr Zelensky pouvait négocier au nom de son pays, avertissant qu’autoriser « une paix qui est une capitulation » serait « une mauvaise nouvelle pour tout le monde », y compris les États-Unis. « La seule question à ce stade est de savoir si le président Poutine est véritablement, durablement et crédiblement disposé à accepter un cessez-le-feu sur cette base. Après cela, c’est aux Ukrainiens de négocier avec la Russie ». Il reste désormais à savoir si Emmanuel Macron pourra amener sur sa position d’autres pays européens. Le chef de l’État reste en tout cas optimiste. Après avoir parlé à Donald Trump par téléphone plus tôt dans la semaine, il a déclaré au Financial Times qu’il n’était « pas surpris » par la décision du président américain de s’adresser directement à Vladimir Poutine.





