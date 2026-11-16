La princesse de Galles Kate Middleton fait son retour en Inde aux côtés du prince William à Mumbai pour le sommet du prix Earthshot, sa première apparition internationale depuis son diagnostic de cancer en avril.

La princesse de Galles Kate Middleton et le prince William effectuent actuellement une visite officielle de trois jours à Mumbai. Ce déplacement représente leur première apparition publique conjointe à l'international depuis le diagnostic de cancer de la princesse. L'événement principal de ce programme est la sixième édition du sommet du prix Earthshot, qui se tiendra ce mardi soir. La princesse de Galles participe à cet événement annuel pour la première fois depuis 2022.

Une tenue symbolique et un retour discret en métro

À leur arrivée dans la métropole indienne, le couple a opté pour un style raffiné mais accessible. Kate Middleton a porté une robe bleu cobalt signée par la créatrice Roksandra Ilia. Pour compléter cette tenue, elle a choisi des boucles d'oreilles en lapis-lazuli assorties à sa robe. Ce choix de bijoux fait écho à sa précédente visite en Inde en 2016. À cette époque, elle avait porté des boucles d'oreilles en lapis-lazuli et diamants du joaillier indien Amrapali lors d'un gala au Taj Mahal Palace.

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Le couple a rejoint le centre de conventions Jio World Centre en utilisant le métro de Mumbai. Cette méthode de transport public souligne une volonté de proximité avec la population locale. Après ce trajet, ils se sont présentés à l'assemblée d'impact du prix Earthshot. Ils y ont été accueillis par Dame Jacinda Ardern, l'ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande.

Le prince William défend la mission environnementale

Le programme du prince William est entièrement centré sur le prix Earthshot. Sa mission principale vise à accélérer la mise en œuvre de solutions concrètes face aux défis environnementaux les plus urgents de la planète. La princesse de Galles se joint à son époux pour plusieurs engagements tout au long de cette visite. Leurs rôles respectifs se complètent pour mettre en avant les initiatives écologiques.

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Le prix Earthshot récompense les innovations environnementales. Cinq lauréats recevront chacun un montant d'un million de livres sterling. Cet argent est destiné à amplifier l'impact de leurs solutions innovantes. Le choix de Mumbai comme ville hôte est logique. L'Inde compte en effet plus de lauréats et de finalistes que tout autre pays.

Un retour après une absence de deux ans

Ce voyage marque le retour du couple royal dans ce pays. Ils avaient effectué une visite d'État en avril 2016. Cette tournée comprenait alors Mumbai, New Delhi, l'Assam et le Bhoutan. Ils avaient réalisé pas moins de 22 engagements durant cette semaine. Leurs activités incluaient le cricket, des rencontres avec des personnalités de Bollywood et la défense de causes caritatives.

Le couple a effectué quatre voyages à l'étranger en 2016. Depuis lors, ils voyagent beaucoup moins souvent. Ils donnent la priorité à une vie de famille stable. Leur dernière grande tournée internationale datait de 2022 dans les Caraïbes. Ce déplacement actuel représente donc un retour significatif sur la scène internationale.

Intégration culturelle et programme à venir

Pendant leur séjour, le couple a intégré certaines traditions locales dès la première journée. Ils ont goûté le kulhad chai, une boisson populaire servie dans une tasse en terre cuite. Cet événement moins fastueux que les galas passés reste élégant. Mardi soir, le couple revêtira des tenues de soirée pour la cérémonie principale.

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La princesse de Galles montre ainsi une nouvelle capacité à voyager. Elle participe activement aux engagements officiels. Son retour accompagne celui du prince William. Ils poursuivent leur mission commune pour l'environnement. Ce sommet de Mumbai restera une étape clé de leur programme.