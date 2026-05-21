En raison de difficultés financières et d'infrastructures avérées, les grandes compagnies ferroviaires, en particulier en France, ferment des lignes due à des conditions techniques qui ne permettent pas de circuler en toute sécurité.

Le réseau ferroviaire en Europe en baisse, la France le pays le plus sensible Selon le dernier rapport annuel d'IRG Rail qui réunit les régulateurs des transports européens, le réseau ferré utilisé dans 31 pays du Vieux continent comptait 232.078 kilomètres en 2024, soit un recul de 0,4%.

Les grandes compagnies ferroviaires chinoises construisent des lignes à grande vitesse, l'Espagne et la France continuent de développer leur réseau à grande vitesse. Cependant, ces deux pays représentent environ les deux tiers des lignes à grande vitesse. L'Allemagne prend la médaille de bronze en étant très loin derrière avec 1.159 kilomètres de lignes à grande vitesse. L'Espagne et la France sont les deux pays où les lignes à grande vitesse représentent la plus grande part du réseau national.

Sur cinq ans, ce sont 1.020 kilomètres de lignes qui ont disparu et la France se distingue en étant le pays où le recul est le plus significatif: -476 kilomètres (-1,7% sur un an). Sur cinq ans, ce sont 1.020 kilomètres de lignes que l'on a fermés. La France est bien sûr confrontée à des défis importants, notamment financiers et d'infrastructures.

La longueur des lignes à grande vitesse a augmenté quasiment chaque année depuis 2015, principalement grâce à l'expansion continue des réseaux espagnol et français. Entre 2015 et 2024, elle a progressé de 28%, même si elle représente encore moins de 4% du réseau ferroviaire total. En matière de projets de lignes à grande vitesse, l'Espagne poursuit son expansion, mais le Portugal s'est montré solide avec souhaitée l'acte du 2024 la construction de la ligne Lisbonne-Porto, longue de 290 kilomètres





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