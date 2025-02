Le repas des aînés d'Alès : un moment précieux de partage et de festivités

Ce dimanche 16 février, la ville d'Alès organisera son traditionnel repas des aînés, un événement profondément ancré dans la culture locale. Plus de 2 160 participants sont attendus pour partager un déjeuner convivial et célébrer la richesse de leur expérience.

Dans la grande salle du parc des expositions, à Méjannes-lès- Alès , la musique, en début d’après-midi ce vendredi 14 février, est forte. Très forte. Mais ce n’est que provisoire, l’opérateur derrière la console s’occupe des balances. Tout autour, toute une équipe de petites mains s’affairent à terminer le dressage des 2 160 couverts prévus pour le traditionnel repas des aînés d’ Alès , qui se déroulera ce dimanche 16 février à partir de 11 heures.

'C'est super important' Parmi les petites mains, on retrouve celles de l’élue municipale Marie-José Veau-Veyret et de Régine Benoît, la responsable du service animation seniors. Cela fait plus de dix ans que ce duo s’affaire pour ce rendez-vous particulièrement prisé par les seniors alésiens. Entourée, et elles insistent pour que cela soit souligné, par toute une équipe d’agents et celle du traiteur montpelliérain Cabiron, une nouvelle fois choisi pour préparer le menu de cette année. Même après plus de 10 ans de service, 'on est toujours à fond', sourit Régine Benoît. Car le plaisir, ici, est d’offrir un moment aux Alésiens les plus âgés. 'Pour beaucoup, cela fait une sortie, rappelle Marie-José Veau-Veyret. Et on est là aussi pour les honorer.' Pour le vivre ensemble, 'c'est super important'. Menu de la mer et thé dansant Pour rappel, le repas des aînés est entièrement gratuit pour les seniors inscrits au rendez-vous depuis janvier dernier. Financé, dans cette optique de marque de respect, par les deniers de la Ville. Un rendez-vous qui trouve plus que son public : 'On a même dû ouvrir une liste d’attente, au cas où certains, le jour J, seraient éventuellement contraints de se désister', précise l’élue. Côté programme, peu de surprises pour les fidèles : après un accueil à l’entrée par le maire Max Roustan, les convives pourront se régaler avec un menu inspiré par le monde de la mer. Pas plus de détails pour le moment : le duo de femmes souhaite que les saveurs, tout comme le décor mis en place, restent volontairement dans le secret pour un effet de surprise. Après un hommage particulier aux centenaires qui seront présents, l’audience aura rendez-vous, et cela avait été particulièrement prisé par les invités lors des précédentes éditions, avec un spectacle musical pendant le repas, puis avec d’un bal animé dès 15 heures, et ce jusqu’à la fin de l’après-midi. Et il n’est pas rare que des danseurs fassent les premiers pas bien avant l’heure convenue





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

REPAS AÎNES ALÈS Vivre Ensemble Festivités Musique Danse Hommage

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Allemagne : plus de 160 000 manifestants à Berlin contre l’extrême droiteAprès le rapprochement amorcé cette semaine entre la droite et l’extrême droite allemandes, des dizaines de milliers d’Allemands sont descendus ce dimanche dans la rue

Lire la suite »

“Les jeunes femmes sont de plus féministes et les jeunes hommes de plus en plus masculinistes”Publié ce lundi, le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes du Haut Conseil à l’Egalité (HCE) montre que le sexisme persiste en 2024. Mais surtout que les opinions se polarisent. Bérangère Couillard, présidente du HCE, nous explique ce phénomène.

Lire la suite »

iPhone SE 4 : Plus Grand, Plus Moderne, Plus PuissantL'iPhone SE 4, attendu pour le printemps 2025, promet de marquer une rupture significative avec ses prédécesseurs. Il s'annonce avec un design plus moderne, un écran OLED plus grand et des fonctionnalités haut de gamme.

Lire la suite »

Laurent Mazuray, partant pour les municipales 2026 : « Pour un Muret plus vert, plus sécuritaire, plus solidaiMuretain depuis près de 30 ans, à 57 ans, Laurent Mazuray (PR) repart dans la bataille des municipales 2026. Il s’en explique.

Lire la suite »

Plus accessible, plus économe, plus vert : le futur siège de la CCI en Lozère prend formeLe chantier du nouveau bâtiment de la chambre de commerce et d’industrie de la Lozère, à Mende, avance à grands pas. Visite guidée avec le président, Thierry Julier, et le responsable projets et développement, Mathieu Rissoan.

Lire la suite »

National 3 : battu par Alès, Rousset n'est plus invaincu cette saisonL'Olympique d'Alès est parvenu à mettre fin à l'invincibilité du leader Rousset en renversant le score en fin de match (3-2) ce samedi.

Lire la suite »