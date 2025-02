Le Repaire : Un Nouveau souffle pour le Bistro de Mondragon

Après plusieurs années de fermeture, le célèbre bar de Mondragon a retrouvé son éclat grâce à de nouveaux propriétaires. Le Repaire, qui s'inspire du mythe du Dragon de la fête médiévale du Drac, propose une cuisine exotique et savoureuse.

Les bistrots de village restent des lieux de convivialité incontournables. Pendant plusieurs décennies, Le Sporting bar PMU de Mondragon fut un véritable pivot social. Mais en raison de son vétusté, il a fermé ses portes en 2019 dans l'attente d'une éventuelle mise aux normes. Cette mise aux normes a été effectuée en 2020 par la municipalité qui a confié la réouverture du bar, rebaptisé Taverne du Mondragon net, à de nouveaux exploitants de bonne volonté.

Faute de professionnalisme, l'entreprise a de nouveau périclité, au grand désespoir de la population désolée qui souhaitait une réouverture. Alors, qui serait capable de relever ce défi ? Depuis la mi-novembre 2024, c'est chose faite. Répondant à l'appel d'offres de la municipalité, Pierrick Morotte ose cette belle aventure. Originaire de Mornas, ce nouveau gérant polyvalent a une expérience de 30 ans dans diverses pratiques commerciales. La brasserie relookée est rebaptisée Le Repaire, en référence au gîte du Dragon légendaire de la fête médiévale du Drac. Exotisme et saveurs gourmandes s'invitent au menu. À Mondragon, son épouse Estelle tenait déjà partiellement le débit de tabac-presse et le pressing La Corbeille du dragon, situé juste en face. Naturellement, en sa qualité d'associée et comptable, elle a rejoint son époux, nouveau gérant du bar ressuscité. Trois autres employés contribuent au réveil de la gastronomie locale : les serveuses Coralie et Carla, et le chef cuisinier Maxime, qui conjugue exotisme et saveurs gourmandes abordables, proposant notamment un plat du jour à 20 € : mousse de saumon, cuisse de pintade épicée aux légumes et dessert. En quelques semaines, le bouche-à-oreille a déjà attiré une clientèle avisée, conquise par un accueil chaleureux dans un cadre avenant, situé dans l'artère principale. Il est prudent de réserver… Le Repaire, 24, boulevard Léopold-Fauritte à Mondragon ; 04 90 38 26 97





