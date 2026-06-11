Le renouveau de l'After Foot pour sa vingtième saison

Analyse complète de la nouvelle grille et du casting de l'émission After Foot, le leader du débat footballistique en France.

L'After Foot s'impose depuis près de deux décennies comme le rendez-vous incontournable des passionnés de ballon rond en France. En entamant sa dix-neuvième saison, tout en célébrant simultanément son vingtième anniversaire, l'émission confirme son statut de programme le plus influent et le plus puissant du paysage médiatique sportif hexagonal.

La force de ce concept réside dans sa capacité à exprimer avec franchise et sans détour tout ce que les acteurs du football pensent tout bas, brisant ainsi les codes de la diplomatie habituelle des plateaux télévisés. Pour marquer cet anniversaire symbolique, l'équipe a concocté une série de surprises et un dispositif technique et humain renforcé afin de continuer à vibrer au rythme des compétitions nationales et internationales.

La structure des soirées a été repensée pour offrir une diversité d'analyses et de tons. Dès vingt heures, c'est Nicolas Jamain qui prend les rênes avec la séquence intitulée Génération After. Ce segment, programmé les soirs sans rencontres majeures jusqu'à vingt-deux heures, met en lumière une équipe de chroniqueurs ayant évolué parallèlement à l'ascension de l'émission. On y retrouve des figures telles que Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun, Sofiane Zouaoui et Elton Mokolo.

Ensemble, ils animent des débats passionnés, accueillent des invités de prestige et analysent les enjeux tactiques et politiques du football moderne. En revanche, les soirs de matchs, la place est laissée à l'After Live, de vingt heures à vingt-trois heures.

Ce format dynamique, porté par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, permet aux auditeurs de vivre en temps réel l'intensité de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Coupe de France ainsi que les exploits de l'Équipe de France. Le dispositif est considérablement étoffé lors des soirées européennes, notamment pour la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa Conférence League, avec l'intervention d'experts reconnus comme Jérôme Rothen, Emmanuel Petit, Lionel Charbonnier et Eric Di Meco.

La seconde partie de soirée reste fidèle à l'ADN originel du programme. À partir de vingt-deux heures ou dès le coup de sifflet final, les auditeurs retrouvent la version historique de l'After, orchestrée par le trio emblématique composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Ce cœur battant de l'émission, diffusé du dimanche au jeudi, est le lieu où les analyses les plus tranchées et les révélations les plus surprenantes sont partagées.

Le week-end propose également des configurations spécifiques : le samedi est piloté par Thibaut Giangrande, entouré de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis, tandis que le dimanche, Jean-Louis Tourre anime l'émission en direct du stade accueillant l'affiche principale de la journée de Ligue 1, accompagné de Kévin Diaz. Enfin, l'innovation majeure de cette saison réside dans le lancement de la libre-antenne.

Avec plus de cinquante dates prévues autour des rencontres les plus attendues de l'année, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande invitent le public à débattre dès minuit, transformant l'expérience radiophonique en un véritable forum interactif. Cette architecture complexe et riche témoigne de la volonté de l'After Foot de rester le leader incontesté du débat sportif en France





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

L'after Foot Football Daniel Riolo Radio Sportive Animation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

After Foot : 20 ans d'analyse footballistiqueL'émission After Foot de RMC fête ses 20 ans avec une programmation spéciale incluant Génération After, l'After Live et la version historique avec ses animateurs emblématiques.

Read more »

C’est fait, l’équipe de France de foot qualifiée pour le Mondial au BrésilGrâce à sa victoire contre l’Irlande lors de l’ultime journée des éliminatoires, l’équipe de France de football va pouvoir disputer son 5e Mondial de suite

Read more »

Made in France : « La France veut être le trop bon élève de l’Europe »Alors que de nombreux secteurs comme le textile, l’ameublement ou l’électroménager s’enlisent dans une crise de la consommation, le Made in France est un argument de vente qui s’oppose à l’importation de produits asiatiques, entre autres.

Read more »

L'After Foot analyse les tensions politiques et sportives avant le MondialÀ l'approche de la Coupe du Monde, l'émission L'After Foot explore les enjeux géopolitiques, les polémiques entourant la FIFA et les chances de l'Argentine.

Read more »