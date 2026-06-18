Le rendez-vous manqué du jeune torero Léo Pallatier à La Brède

En raison de la suspension de la corrida à La Brède par le tribunal administratif de Bordeaux, le jeune torero Léo Pallatier, 23 ans, ne pourra pas toréer dans les arènes girondines ce dimanche. Il exprime sa déception et son attachement à cette place taurine où il a débuté.

Léo Pallatier, un jeune torero de 23 ans, devait fouler le sable des arènes de La Brède ce dimanche 21 juin pour la novillada sans picadors.

Mais la décision du tribunal administratif de Bordeaux, rendue le 19 mai, a suspendu la corrida pour l'année 2026, privant ainsi le jeune homme d'une date importante. Né à Mont-de-Marsan et ayant grandi à Séville, Léo Pallatier a un lien particulier avec la Gironde. Ancien étudiant à Sciences Po Bordeaux dans le cadre d'un double diplôme avec l'Universidad Autónoma de Madrid, il considère La Brède comme une étape clé de son parcours.

C'est en Gironde qu'il a mis l'habit de lumière pour la première fois, à Captieux en 2024. Cette suspension, qui remet en question la notion de tradition locale ininterrompue, a bouleversé le monde taurin girondin. L'afición de Léo Pallatier s'est nourrie de l'école taurine El Yiyo à Madrid, où il s'entraîne régulièrement. Il travaille également à la plaza de toros de Madrid, accueillant des groupes de touristes français, souvent des adolescents curieux.

Pour lui, la corrida n'est pas une simple exception culturelle, mais une culture exceptionnelle. Il exprime sa frustration face aux attaques des associations comme One Voice et Alliance Anti corrida, qui ont les moyens de contester les traditions locales. La décision du tribunal a notamment souligné un doute sur la continuité de la tradition après l'arrêt volontaire de l'édition 2025, visant à repenser le modèle économique des arènes brédoises.

Au-delà de l'aspect juridique, cette suspension ouvre une brèche sur l'avenir de la tauromachie en Gironde. Les aficionados, comme ceux de Captieux, tentent de prouver que leur culture existe encore. Léo Pallatier, qui espère revoir les arènes de La Brède reprendre vie, reste optimiste. Il continue de s'entraîner et de défendre sa passion, malgré les obstacles.

Cette affaire met en lumière les tensions entre les traditions locales et les sensibilités modernes, dans un département où la corrida est ancrée depuis des décennies





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