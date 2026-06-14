Le Relais des Saveurs de Benito Bugallo intègre le Gault & Millau 2026 à Cavaillon

Le chef Benito Bugallo voit son restaurant Le Relais des Saveurs, situé à Cavaillon depuis dix ans, entrer dans le guide Gault & Millau 2026. Une reconnaissance qui souligne l'alliance réussie entre haute cuisine, produits de la mer et générosité provençale.

À Cavaillon , le chef Benito Bugallo voit enfin son parcours couronné par l'entrée officielle de son établissement, Le Relais des Saveurs, dans le guide Gault & Millau 2026 .

Installé depuis dix ans au 156 avenue de Verdun, le restaurant est devenu une véritable escale pour les amateurs de gastronomie du Vaucluse et de toute la région Provence‑Alpes‑Côte‑d'Azur. Cette reconnaissance n'est pas le fruit du hasard ; elle témoigne d'une volonté inébranlable de marier l'exigence de la haute cuisine à la générosité des produits du terroir, à l'image même de la philosophie du chef.

Benito Bugallo, né et élevé dans les environs, a commencé sa carrière à l'âge de quatorze ans, en apprenant les bases de la cuisine à l'Hôtel Toppin. Après plusieurs années passées dans des établissements prestigieux à travers la France, il a ressenti le besoin de revenir sur ses terres natales pour y créer un lieu à taille humaine, où la créativité contemporaine dialoguerait avec les traditions culinaires provençales, notamment celles liées à la mer.

Le Relais des Saveurs a fêté son dixième anniversaire en 2023, mais c'est véritablement en 2026 que le restaurant franchit une étape décisive grâce à l'appréciation des critiques du guide jaune. Le jury du Gault & Millau souligne la capacité du chef à sublimer les produits de la mer et à mettre en valeur la cuisine maritime authentique de la Provence.

Travaillant main dans la main avec des pêcheurs et des producteurs locaux, Bugallo garantit une fraîcheur absolue et une traçabilité exemplaire. Parmi les plats qui ont attiré l'attention du guide, on trouve une bouillabaisse préparée selon les règles d'or, avec les meilleurs poissons de roche, une caillette de Provence tiède agrémentée d'une sauce aux épices raffinées, un filet de rouget grondin rôti accompagné d'une émulsion d'herbes aromatiques, ainsi qu'un suprême de pintade rôti au butternut, nappé d'un jus de viande parfumé à la fleur de thym et à la sauge.

Chaque création témoigne d'un équilibre parfait entre innovation et respect des recettes classiques, offrant aux convives une expérience à la fois surprenante et rassurante. L'entrée du Relais des Saveurs dans le Gault & Millau 2026 représente bien plus qu'une simple mention dans un guide ; elle constitue une validation de l'engagement du chef Bugallo pour une cuisine accessible, élégante et chaleureuse.

Dans un cadre à la fois chic et convivial, les clients peuvent savourer des plats qui honorent le produit brut tout en révélant le talent artistique du chef. Cette reconnaissance confirme que la persévérance, le respect du terroir et l'amour du métier peuvent faire rayonner la haute gastronomie au cœur du Vaucluse, loin des métropoles parisiennes.

Le Relais des Saveurs s'impose désormais comme une adresse incontournable, invitant les gourmets à découvrir ou redécouvrir une cuisine où chaque assiette raconte une histoire de tradition, de passion et d'innovation





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