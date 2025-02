Le regret du prénom de l'enfant : quand l'amour se heurte à la déception

Marie, mère d'un garçon de neuf ans, partage son histoire de déception et de regret face au prénom de son fils, choisi par son mari. Son expérience met en lumière un phénomène courant : le regret du prénom d'enfant, qui peut affecter le lien entre parents et enfant.

Marie avait attendu la date de son accouchement comme le premier jour du reste de sa vie. Celle qui avait toujours rêvé d'être mère s'apprêtait à mettre au monde son premier enfant, un garçon. Comme il est de coutume, elle et son mari avaient dressé la liste de leurs prénom s favoris, avec, en tête de file, le prénom Maxandre, signifiant en latin «le plus grand». Mais à seulement trois mois de l'accouchement, son mari émet des doutes: «trop original», trop «plouc».

À la place, il opte pour Valentin: un prénom plus simple, plus commun. Pour Marie, c'est la douche froide. La future maman déteste ce choix, mais cède par amour. Elle se dit d'abord qu'elle va s'y faire, qu'elle va réussir à le chérir. Mais quelques semaines après la naissance, elle nourrit une profonde déception. Un regret, qui prend la forme d'un mal-être dressé comme un mur entre elle et son enfant. «J'étais si déçue et contrariée, j'avais honte de son prénom qui ne me correspondait en rien. Cela me pourrit la vie encore aujourd'hui, car j'ai l'impression de ne pas réussir à l'aimer pleinement», explique celle qui a fêté en juin le neuvième anniversaire de son fils. Selon un sondage paru en 2019, mené par le site anglais Channelmom.com sur près de 2000 Britanniques, Marie n'est pas la seule à éprouver ce sentiment. En effet, sept parents sur dix regretteraient le prénom de leur enfant.





