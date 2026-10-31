Le Redmi Note 17 Pro 5G passe sous les 400 € sur Amazon

Le Redmi Note 17 Pro 5G de Xiaomi, avec sa batterie de 8 340 mAh et son écran AMOLED lumineux, est proposé à moins de 400 € sur Amazon, notamment face à Boulanger.

Le Redmi Note 17 Pro 5G de Xiaomi est désormais proposé à moins de 400 € sur Amazon dans sa version 8 Go + 512 Go, alors que son prix de lancement était de 553 € sur le store officiel de Xiaomi. Cette baisse de prix intervient dans un contexte de concurrence entre Amazon et Boulanger, ce dernier ayant lancé ses offres en avance. Le smartphone, arrivé en France en septembre, se positionne entre le Redmi Note 17 et le Redmi Note 17 Pro Max au sein de la gamme Redmi Note.

Un écran AMOLED 1.5K très lumineux

Le Redmi Note 17 Pro 5G mise sur un grand écran AMOLED de 6,83 pouces, avec une définition de 2 772 x 1 280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité atteint 3 500 nits en pic, ce qui garantit une bonne lisibilité en plein soleil. Côté robustesse, il est certifié IP68 et IP69K, et TÜV SÜD le certifie étanche jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 72 heures. Xiaomi promet également six ans de mises à jour de sécurité et des mises à jour Android jusqu'à Android 21.

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Une batterie de 8 340 mAh endurante

Le cœur de ce Redmi Note 17 Pro 5G réside dans sa batterie de 8 340 mAh, qui utilise une anode contenant 13 % de silicium-carbone pour augmenter la densité d'énergie sans augmenter le format. Xiaomi annonce jusqu'à 2,4 jours en usage modéré et 1,7 jour en usage intensif. Le site allemand web.de a pu tenir deux jours sans difficulté en usage normal, avec encore de la marge lors des jours d'utilisation soutenue de l'écran. La charge HyperCharge 67 W limite le temps de recharge, à condition de disposer d'un chargeur compatible, puisqu'aucun n'est fourni dans la boîte.

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Des compromis sur les performances

Le Redmi Note 17 Pro 5G ne vise pas les joueurs et affiche des performances modestes avec son Snapdragon 6s Gen 4, que Notebookcheck juge même en retrait du Redmi Note 15 Pro sur la version 6 Go. Il ne filme pas en 4K, ne propose pas de recharge sans fil et l'interface HyperOS 3 affiche des publicités bien visibles. Ces compromis sont à mettre en balance avec son prix agressif et sa robustesse.

Une option intéressante en 512 Go

Dans sa version 512 Go, le Redmi Note 17 Pro 5G devient l'une des options les plus intéressantes de la gamme, selon le site Clubic, dans cette bataille de prix entre Amazon et Boulanger. Le prix est identique pour les trois coloris proposés, sur un modèle expédié et vendu par Amazon et estampillé Exclusivité Amazon. Cette offre s'inscrit dans le cadre du Black Friday, avec d'autres promotions comme le Samsung Galaxy S25 FE à 250 € de moins ou le Pixel 11 Pro XL à 1 172,10 €.